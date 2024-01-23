ESL Dünya Sıralaması 2024 Listesi Açıklandı, Eternal Fire Kaçıncı?

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ESL Dünya Sıralaması 2024 yılı için güncellendi. Temsilcimiz Eternal Fire listede 16.basamaktaki yerini korumayı başardı.

Counter Strike da dünya sıralaması yenilendi. En başarılı takımların yer aldığı CS ESL Dünya sıralamasında temsilcimiz Eternal Fire, bir önceki güncellemede olduğu gibi yine 16. basamakta kendisine yer buldu. ESL Dünya Sıralaması 2024 detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Eternal Fire Dünyada Kaçıncı? ESL Dünya Sıralaması 2024 Listesi!

Counter Strike için en başarılı espor takımlarının yer aldığı ESL Dünya sıralaması güncel olarak şu şekilde gerçekleşti:

AVRUPA – FaZe Clan

AVRUPA – Team Vitality

AVRUPA – MOUZ

KUZEY AMERİKA – Complexity

AVRUPA – Natus Vincere

Monte

Virtus.pro

Cloud9

AVRUPA – G2 Esports

AVRUPA – Team Falcons

FURIA Esports

AVRUPA – BIG

AVRUPA – Apeks

BetBoom Team

AVRUPA – HEROIC

AVRUPA – Eternal Fire

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İlk 16’nın akabinde sıralanan en başarılı CS espor takımları: