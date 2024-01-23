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E-Spor

ESL Dünya Sıralaması 2024 Listesi Açıklandı, Eternal Fire Kaçıncı?

Emine Emre Emine Emre
23 Ocak 2024
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ESL Dünya Sıralaması 2024 yılı için güncellendi. Temsilcimiz Eternal Fire listede 16.basamaktaki yerini korumayı başardı.
ESL Dünya Sıralaması 2024 Listesi Açıklandı, Eternal Fire Kaçıncı?

Counter Strike da dünya sıralaması yenilendi. En başarılı takımların yer aldığı CS ESL Dünya sıralamasında temsilcimiz Eternal Fire, bir önceki güncellemede olduğu gibi yine 16. basamakta kendisine yer buldu. ESL Dünya Sıralaması 2024 detaylarına Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Eternal Fire Dünyada Kaçıncı? ESL Dünya Sıralaması 2024 Listesi!

Counter Strike için en başarılı espor takımlarının yer aldığı ESL Dünya sıralaması güncel olarak şu şekilde gerçekleşti:

  • AVRUPA – FaZe Clan
  • AVRUPA – Team Vitality
  • AVRUPA – MOUZ
  • KUZEY AMERİKA – Complexity
  • AVRUPA – Natus Vincere
  • Monte
  • Virtus.pro
  • Cloud9
  • AVRUPA – G2 Esports
  • AVRUPA – Team Falcons
  • FURIA Esports
  • AVRUPA – BIG
  • AVRUPA – Apeks
  • BetBoom Team
  • AVRUPA – HEROIC
  • AVRUPA – Eternal Fire

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İlk 16’nın akabinde sıralanan en başarılı CS espor takımları:

  • AVRUPA – GamerLegion
  • KUZEY AMERİKA – M80
  • Team Spirit
  • AVRUPA – ENCE
  • AVRUPA – Astralis
  • AVRUPA – Ninjas in Pyjamas
  • MIBR
  • 9Pandas
  • KUZEY AMERİKA – BOSS
  • AVRUPA – KOI
  • KUZEY AMERİKA – Nouns Esports
  • Aurora Gaming
  • The MongolZ
  • KUZEY AMERİKA – Team Liquid
  • AVRUPA – HAVU Gaming
  • KUZEY AMERİKA – Party Astronauts
  • AVRUPA – FKuzey Amerika – tic
  • 9z Team
  • AVRUPA – 3DMAX
  • BESTIA
  • KUZEY AMERİKA – NRG
  • Amkal Esports
  • Rooster
  • AVRUPA – Sprout
  • paiN Gaming
  • Bad News Kangaroos
  • AVRUPA – SAW
  • AVRUPA – Guild Eagles
  • AVRUPA – OG
  • AVRUPA – Preasy Esport
  • AVRUPA – Pera Esports
  • RED Canids
  • ASTYLOO
  • KUZEY AMERİKA – Take Flyte
  • ASLynn Vision Gaming
  • KUZEY AMERİKA – huge sweaty
  • Imperial Sportsbet
  • Fluxo
  • KUZEY AMERİKA – Carpe Diem
  • SAYNG Sharks
  • KUZEY AMERİKA – Badass Gaming
  • KUZEY AMERİKA – FLUFFY AIMERS
  • FORZE
  • GRAYHOUND
  • AVRUPA – Endpoint CeX
  • AVRUPA – ex-Anonymo Esports
  • AVRUPA – SINNERS Esports
  • KUZEY AMERİKA – Wildcard Gaming
  • Legacy
  • AVRUPA – NATION
  • AVRUPA – 9INE
  • AVRUPA – ECSTATIC
  • AVRUPA – GODSENT
  • sunday school
  • Team Space
  • KUZEY AMERİKA – CatEvil
  • AVRUPA – ALTERNATE aTTaX
  • ODDIK
  • AVRUPA – Into The Breach
  • AVRUPA – Espionage
  • KUZEY AMERİKA – Mythic
  • NewHappy
  • Case Esports
  • regain
  • Vantage Esports
  • EYEBALLERS
  • Entropiq
  • Wings Up Gaming
  • Team Sampi
  • ARCRED
  • Mindfreak
  • w7m esports
  • Zero Tenacity
  • ATOX Esports
  • Team Solid
  • Eros White
  • Stirlz’s Angels
  • Permitta Esports
  • Rocket
  • Flamengo Esports
  • 500
  • COCKROACH
  • Betera Esports
  • Verdant
  • PLANO
  • Galorys
  • Limitless
  • Patins da Ferrari
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