Espor TESFED Türkiye Kupası 2023 Kayıtları Başladı

Türkiye E-Spor Federasyonu ya da kısaca TESFED, esporun gelişimi adına birbirinden önemli organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Her yıl hem ödül tutarı hem de mücadele edilen oyun sayısı artan espor Türkiye Kupası da bu organizasyonlar arasında yer alıyor. Espor TESFED Türkiye Kupası 2023 kayıtları 5 Kasım itibariyle başladı ve 20 Kasım’a kadar devam edecek. Şampiyona dahilinde 10 farklı oyunda gerçekleştirilecek espor mücadeleleri ile toplam 1 milyon TL ödül dağıtılacak.

Espor TESFED Türkiye Kupası 2023 Detayları

Türkiye E-Spor Federasyonu Türkiye Kupası 2023 takvimi şu şekilde işleyecek:

5-20 Kasım tarihleri arasında organizasyona kayıt yaptırılabilecek.

1-22 Aralık tarihleri arasında maçlar gerçekleştirilecek.

22-24 Aralık tarihleri arasında finaller yapılacak.

24 Aralık itibariyle turnuva son bulacak.

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TESFED Türkiye Kupası 2023’te Hangi Oyunlar Var?

Türkiye E-Spor Federasyonu Türkiye Kupası 2023’te aşağıdaki 10 oyunda mücadele edilecek. Oyunlarda dağıtılacak ödül tutarlarına da listemizde yer verilmiştir:

CS2 – (150 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 90 Bin TL, 2. — 40 Bin TL, 3. — 20 Bin TL)

EA FC 24 – (80 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 50 Bin TL, 2. — 20 Bin TL, 3. — 10 Bin TL)

DOTA 2 – (70 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 40 Bin TL, 2. — 20 Bin TL, 3. — 10 Bin TL)

NBA 2K24 – (70 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 40 Bin TL, 2. — 20 Bin TL, 3. — 10 Bin TL)

eFootball 2024 – (40 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 25 Bin TL, 2. — 10 Bin TL, 3. — 5 Bin TL)

TEKKEN 7 – (40 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 25 Bin TL, 2. — 10 Bin TL, 3. — 5 Bin TL)

League of Legends – (150 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 90 Bin TL, 2. — 40 Bin TL, 3. — 20 Bin TL)

VALORANT – (150 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 90 Bin TL, 2. — 40 Bin TL, 3. — 20 Bin TL)

Mobile Legends: Bang Bang – (100 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 60 Bin TL, 2. — 30 Bin TL, 3. — 10 Bin TL)

PUBG Mobile – (150 bin TL Ödül Havuzu – 1. — 90 Bin TL, 2. — 40 Bin TL, 3. — 20 Bin TL)

TESFED Türkiye Kupası 2023’e Nasıl Kayıt Olurum?

Türkiye E-Spor Federasyonu Türkiye Kupası 2023’e, federasyonun resmi sitesi üzerinden (aşağıda linki mevcut) kayıt olmak ve turnuvalara katılmak mümkündür: