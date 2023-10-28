Eternal Fire CS2’ye İyi Başlayamadı

CS espor da Türkiye’nin en ünlü takımı olan Eternal Fire Counter-Strike 2’de ilk turnuvasına çıktı. Roobet Cup 2023’de grupta çıktığı 2 maçı da kaybeden Eternal Fire CS2’ye iyi başlayamadı. Gruptan çıkmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan ekibimizin gösterdiği performans çeyrek final için yetmese de; CS2’de katıldığı ilk turnuva olması bakımından “acemilik çıktı” dedirtti.

Eternal Fire CS2’ye Roobet Cup 2023’de İyi Başlayamadı

25 Ekim Çarşamba günü başlayan Roobet Cup 2023, gerek büyük takımların katılmasıyla ve gerekse büyük para ödülüyle dikkat çekici bir espor organizasyonu. Ekibimiz Eternal Fire, 4 gruplu turnuvada A grubuna düştü. Gruptaki ilk maçına Çarşamba günü FURIA karşısında çıkan temsilcimiz, favori çıktığı mücadeleden boynu bükük ayrıldı.

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Çarşamba akşamı Bo3 formatında yapılan seride ilk maç Ancient de yapıldı. Maça FURIA iyi başlamasına rağmen ekibimiz 2nci yarıda ağırlığını koyarak karşılaşmayı uzatmaya götürdü ve uzatmada 16-13 kazandı ve seride öne geçti. Serinin 2nci maçı Vertigo haritasında yapıldı. Ekibimizin tek kelimeyle dağıldığı maçta ilk yarı 8-4 ve ikinci yarı da 5-0’lık skorlarla olmak üzere toplamda 13-4 FURIA üstünlüğü ile sonuçlandı ve seriye denge geldi: 1-1!

Serinin karar mücadelesi Mirage haritasında yapıldı. Maçın ilk yarısını 7-5 önde geçen ekibimiz, karşılaşmanın sonunu getiremedi ve 13-11’lik skorla kaybetti. Böylece grupta ilk maçta ilk mağlubiyetini alan temsilcimiz eleme maçına çıkmak durumunda kaldı.

Dün (27 Ekim Cuma akşamı) eleme serisinde Aurora karşısına favori çıkan temsilcimiz bir kez daha sürpriz şekilde yenildi. Bo3 formatındaki serinin ilk maçına ağırlığını koyan ve Ancient de yapılan mücadeleyi kazanan ekibimiz öne geçti. Serinin 2nci karşılaşması ise Anubis haritasında yapıldı. Maçın ilk yarısında 7-5 önde olan Eternal Fire, konsantrasyon bozukluğu ile geriden gelen rakibine boyun eğdi ve 13-10 biten maçla seri eşitlendi: 1-1!

Hem seri için hem de turnuva için ölüm kalım mücadelesine Overpass haritasında çıkan temsilcimiz geriden gelen rakibine direnemedi. Maçın baçından itibaren üstün bir performans sergileyen Aurora maçı 13-6 ve seriyi de 2-1 kazandı. Ekibimiz Eternal Fire ise CS2’de katıldığı ilk turnuvadan galibiyet alamadan ayrıldı.

CS:GO’nun en gelmiş geçmiş en başarılı oyuncusu olarak tarihe geçen İsmailcan Dörtkardeş XANTARES turnuva boyunca iyi performans gösterse de, takımının elenmesine engel olamadı.