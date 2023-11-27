Dünyanın en önemli Counter Strike espor takımları arasında yer alan Eternal Fire, CS:GO’dan CS 2’ye geçildikten sonra ilk büyük turnuvasını kazanmaya çok yaklaştı. Grup aşamasını 2nci sırada tamamlayan ve play offlarda başarılı bir performans sergileyen temsilcimiz, turnuvada dün yarı final ve final serilerine çıktı. Yarı finalde başarılı olan Eternal Fire ESL Challenger Jönköping 2023 finalinde kaybetti. Bu sonuçla ekibimiz, ESL Pro League Season 19 bileti şansını elde edemezken, 2ncilik ödülü olarak 20 bin doların sahibi oldu.

Eternal Fire ESL Challenger Jönköping 2023 Finalinde Kaybetti

100 bin dolar ödül havuzuna sahip ESL Challenger DreamHack Winter 2023 (ESL Challenger Jönköping 2023) sona erdi. 3 gün süren turnuva Cuma günü başladı ve Pazar akşamı (dün) tamamlandı. 8 takımın katıldığı ve 4’erden 2 grupta mücadele ettiği turnuvada temsilcimiz Eternal Fire 2nci oldu.

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Grubunu 2nci sırada tamamlayarak yarı finale çıkan ve yarı finalde rakibi MIBR’ı 2-1 mağlup ederek büyük finale çıkma başarısı gösteren temsilcimiz, finalde Monte’nin rakibi oldu. Yarı final mücadelesinin birbirinden çekişmeli maçları haritalara göre şu skorlarla tamamlandı:

Vertigo: 16-13

Anubis: 10-13

Mirage: 22-19

Özellikle serinin son maçı uzatmaya giderek büyük bir heyecana sahne oldu. Rakibimiz maçın son anlarını iyi oynayarak finale yükselme başarısı gösterdi. Final ise Pazar günü akşam saatlerinde Monte ile yapıldı. Monte karşısında direnç gösterse de başarılı olamayan ekibimiz 2-0 mağlup olarak turnuvada 2nciliği elde etti. Finaldeki skorlar harita bazında şu şekilde oldu:

Vertigo: 10-13

Anubis: 16-19

Özellikle serinin 2nci maçının uzatmaya gitmesi ve temsilcimizin rakibine burada kaybetmesi bir hayli can sıkıcı olsa da, alınan 20 bin dolarlık para ödülü teselli ikramiyesi niteliğinde oldu. Turnuvayı şampiyon kapatan Monte ESL Pro League Season 19 bileti elde ederken, temsilcimiz ise bu şansı (turnuva özelinde) kaybetti. Elbette temsilcimizin ESL World Ranking üzerinden ESL Pro League Season 19’a gitme ihtimali de devam ediyor.

Wicadia ve Xantares’in Performansları Beğenildi!

Turnuvada genel olarak iyi bir performans gösteren ekibimizde özellikle Wicadia ve Xantares göz doldurdu. Eternal Fire’ın CS2 de yükselen grafiği bu turnuva ile de devam ederken, finallerde kazanamama noktasındaki şanssızlığını ise kıramadı.