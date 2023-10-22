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Eternal Fire Roobet Cup 2023 Grubu Belli Oldu

Counter-Strike 2 turnuvası Roobet Cup 2023’ün kuraları çekildi. Temsilcimiz Eternal Fire Roobet Cup 2023 de A Grubu’nda yer alacak.

Emine Emre

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Eternal Fire Roobet Cup 2023 Grubu Belli Oldu
Eternal Fire Roobet Cup 2023 Grubu Belli Oldu

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RLG düzenleyiciliğinde ve Roobet sponsorluğunda gerçekleştirilen Roobet Cup 2023, 25 Ekim Çarşamba günü itibariyle başlayacak. 16 takımın katılacağı turnuvanın ödül havuzu ise tam 250 bin dolar. Avrupa ekiplerinin katılacağı ve online olarak düzenlenecek turnuvaya ülkemizden de Eternal Fire iştirak edecek. Çekilen kura ile ekibimiz Eternal Fire Roobet Cup 2023 de A Grubu’na düştü ve gruptaki rakipleri de belli oldu.

Eternal Fire Roobet Cup 2023 A Grubu’nda Mücadele Edecek

25 Ekim ile 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Roobet Cup 2023’de mücadele edecek 16 ekip şu şekilde:

  • Eternal Fire
  • 9INE
  • 9z TeamNotes
  • Apeks
  • Astralis
  • Aurora Gaming
  • BIG
  • Fnatic
  • FURIA Esports
  • HeroicNotes
  • Monte
  • Movistar Riders
  • Ninjas in Pyjamas
  • OG
  • Team Spirit
  • Virtus.pro

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Temsilcimizin de yer aldığı A Grubu ise şu şekilde oluştu:

  • Aurora Gaming
  • Eternal Fire
  • FURIA Esports
  • Heroic

A Grubunda eşleştiği diğer 3 ekipten üstün bir kadro kalitesine sahip olan temsilcimiz Eternal Fire, son dönemde yakaladığı formu ile de dikkat çekiyor. Counter Strike: Global Offensive turnuvalarının son döneminde iyi bir performans sergileyen ekibimiz Eternal Fire, Roobet Cup 2023 ile Counter Strike 2’deki ilk ciddi organizasyonuna da çıkmış olacak. Temsilcimizin turnuvadaki kaderi büyük ihtimalle çapraz eşleşmeden gelecek takımların zorluğuna / kolaylığına ve kendi göstereceği performansın düzeyine göre şekillenecek.

Şampiyon Tam 150 Bin Dolar Kazanacak: Turnuva Formatı ve Ödül Havuzu

Roobet Cup 2023 formatı 16 takımın 4’erden gruplar halinde mücadele etmesi ile başlayacak ve akabinde gruplarında ilk 2 sıraya giren ekipler çeyrek finale yükselecek. Grup liderleri ve ikincilerinin diğer gruplardaki lider ve ikinciler ile çaprazlama eşleşmesi sonrasında yapılacak çeyrek finalde eşleşmelerini kazanan takımlar yarı finale ve ardında da finale yükselecek. Turnuvanın bütün etaplarında maçlar Bo3 formatında oynanacak.

2 Kasım Perşembe günü yapılacak final maçını kazanan takım, 250 bin dolarlık ödül havuzundan şampiyon için ayrılan 150 bin dolarlık ödülü almaya hak kazanacak. Turnuvada ikinci sırayı alan ekip 50 bin dolar kazanacak. Turnuvanın 3.sü ve 4.sü ise 15’er bin dolarlık ödülün sahibi olacak.

Roobet Cup 2023 de 5.lik ile 8.lik arasında derece elde eden takımlar için ön görülen ödül miktarı 5 bin dolar. Yani turnuvada çeyrek finale kalan bütün takımlar en az 5’er bin dolar kazanacak. Gruplardan çıkamayan ekipler için ise herhangi bir ödül belirlenmiş değil.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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