Ana SayfaİpucuEuro Truck Simulator 2 Hile Kodları!

Euro Truck Simulator 2 Hile Kodları!

Özellikle Pc tarafında çokça oynanan bu tür oyunlar oyuncuların vazgeçilmez haline gelmiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Euro Truck Simulator 2 hile kodlarından bahsedeceğiz.

Mustafa

-

0
Okuma Süresi: 3 dk.
7
Euro Truck Simulator 2

Samsung Galaxy M23 5G İnceleme

Samsung, hem A serisi hem de M serisi akıllı telefon serisini sürekli olarak genişletiyor. Aynı...

Günümüzde oyun piyasası oldukça genişlemiş durumda bu oyunlar arasında Simulator oyunları oldukça popüler bir seviyede yer almakta. Özellikle Pc tarafında çokça oynanan bu tür oyunlar oyuncuların vazgeçilmez haline gelmiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Euro Truck Simulator 2 hile kodlarından bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım; SCS Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simülasyon oyunu olan kısaca ismi ETS 2 ilk olarak 2012’de Windows için çıkmıştır. Günümüz Avrupa’sının yol haritasını temel almıştır. 2013’te Linux, 29 Ocak 2015’te MacOS için yayınlanmıştır. Oyunda günümüzün bilinen markalarından Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault ve Mercedes- Benz olmak üzere 7 adet lisanslı kamyon markası bulunmaktadır.

Çıktığı günden beri oldukça fazla ilgi gören ETS 2 özellikle gerçekçi oyun içi mekanikleri ile fazla beğeni almıştı. Son zamanlarda ise yayıncılar tarafından tercih edilen bu oyun direksiyon seti ile gerçekçi bir sürüş keyfi yaşatmakta.

Euro Truck Simulator 2 Hile Kodları

Euro Truck Simulator 2
  • g_police 0 – Polisleri kapatır
  • g_police 1 – Polisleri açar
  • g_traffic 0 – Trafiği kapatır
  • g_traffic 1 – Trafiği açar
  • g_set_time xx – Saati xx kadar ileri alır
  • g_set_time – Zaman değişikliği
  • g_fps – FPS hızını görüntüler
  • g_flyspeed – Kameranın hız sınırlamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz
  • edit – Harita düzenleyicisine girer
  • exec – Dosyalardaki komutları çalıştırır
  • exit – Konsoldan / oyundan çıkın
  • game – Oyunu yeniden yükler
  • pause – Oyunu duraklatır
  • save – Oyunu hızlı bir şekilde kayıt eder
  • screenshot – İyi bir ekran görüntüsü alır
  • r_vsync – VSync’i etkinleştirir/devre dışı bırakır
  • s_master_volume – Sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır
  • r_fullscreen – Tam ekranı etkinleştirir/devre dışı bırakır

Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Rise Of Nations Hileleri!

Euro Truck Simulator 2 Trailer

-- Reklam --

OnePlus 11, Çok Yakında Satışa Çıkacak

Yıl sonuna yaklaşırken, akıllı telefon markalarının genellikle yıl sonu veya yeni yılın başında piyasaya çıkacak olan amiral gemisi akıllı...
Önceki İçerik
Samsung Galaxy M23 5G İnceleme

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.