Günümüzde oyun piyasası oldukça genişlemiş durumda bu oyunlar arasında Simulator oyunları oldukça popüler bir seviyede yer almakta. Özellikle Pc tarafında çokça oynanan bu tür oyunlar oyuncuların vazgeçilmez haline gelmiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Euro Truck Simulator 2 hile kodlarından bahsedeceğiz.
İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım; SCS Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simülasyon oyunu olan kısaca ismi ETS 2 ilk olarak 2012’de Windows için çıkmıştır. Günümüz Avrupa’sının yol haritasını temel almıştır. 2013’te Linux, 29 Ocak 2015’te MacOS için yayınlanmıştır. Oyunda günümüzün bilinen markalarından Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault ve Mercedes- Benz olmak üzere 7 adet lisanslı kamyon markası bulunmaktadır.
Çıktığı günden beri oldukça fazla ilgi gören ETS 2 özellikle gerçekçi oyun içi mekanikleri ile fazla beğeni almıştı. Son zamanlarda ise yayıncılar tarafından tercih edilen bu oyun direksiyon seti ile gerçekçi bir sürüş keyfi yaşatmakta.
Euro Truck Simulator 2 Hile Kodları
- g_police 0 – Polisleri kapatır
- g_police 1 – Polisleri açar
- g_traffic 0 – Trafiği kapatır
- g_traffic 1 – Trafiği açar
- g_set_time xx – Saati xx kadar ileri alır
- g_set_time – Zaman değişikliği
- g_fps – FPS hızını görüntüler
- g_flyspeed – Kameranın hız sınırlamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz
- edit – Harita düzenleyicisine girer
- exec – Dosyalardaki komutları çalıştırır
- exit – Konsoldan / oyundan çıkın
- game – Oyunu yeniden yükler
- pause – Oyunu duraklatır
- save – Oyunu hızlı bir şekilde kayıt eder
- screenshot – İyi bir ekran görüntüsü alır
- r_vsync – VSync’i etkinleştirir/devre dışı bırakır
- s_master_volume – Sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır
- r_fullscreen – Tam ekranı etkinleştirir/devre dışı bırakır
Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.