Günümüzde oyun piyasası oldukça genişlemiş durumda bu oyunlar arasında Simulator oyunları oldukça popüler bir seviyede yer almakta. Özellikle Pc tarafında çokça oynanan bu tür oyunlar oyuncuların vazgeçilmez haline gelmiştir. Bugünkü yazımızda sizlere Euro Truck Simulator 2 hile kodlarından bahsedeceğiz.

İlk olarak oyunumuzu bir tanıyalım; SCS Software tarafından çıkarılmış olan bir kamyon simülasyon oyunu olan kısaca ismi ETS 2 ilk olarak 2012’de Windows için çıkmıştır. Günümüz Avrupa’sının yol haritasını temel almıştır. 2013’te Linux, 29 Ocak 2015’te MacOS için yayınlanmıştır. Oyunda günümüzün bilinen markalarından Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco, Renault ve Mercedes- Benz olmak üzere 7 adet lisanslı kamyon markası bulunmaktadır.

Çıktığı günden beri oldukça fazla ilgi gören ETS 2 özellikle gerçekçi oyun içi mekanikleri ile fazla beğeni almıştı. Son zamanlarda ise yayıncılar tarafından tercih edilen bu oyun direksiyon seti ile gerçekçi bir sürüş keyfi yaşatmakta.

Euro Truck Simulator 2 Hile Kodları

g_police 0 – Polisleri kapatır

g_police 1 – Polisleri açar

g_traffic 0 – Trafiği kapatır

g_traffic 1 – Trafiği açar

g_set_time xx – Saati xx kadar ileri alır

g_set_time – Zaman değişikliği

g_fps – FPS hızını görüntüler

g_flyspeed – Kameranın hız sınırlamasını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz

edit – Harita düzenleyicisine girer

exec – Dosyalardaki komutları çalıştırır

exit – Konsoldan / oyundan çıkın

game – Oyunu yeniden yükler

pause – Oyunu duraklatır

save – Oyunu hızlı bir şekilde kayıt eder

screenshot – İyi bir ekran görüntüsü alır

r_vsync – VSync’i etkinleştirir/devre dışı bırakır

s_master_volume – Sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır

r_fullscreen – Tam ekranı etkinleştirir/devre dışı bırakır

Yukarıda ki verdiğimiz hileler ile oynadığınız oyunu oldukça keyifli ve rakibinizden oldukça fazla bir üstünlük ile oyunda vakit geçirmenizi sağlayacaktır.

Rise Of Nations Hileleri!

Euro Truck Simulator 2 Trailer