Ev ortamındayken bir an gelir ve herkes diğerlerinin akıllı telefonla, tabletle, televizyonla ya da bilgisayarla haşır neşir olmasından şikayet eder. Böyle zamanlarda evde oynanabilecek oyunlar herkesin bir araya toplanması, keyifli vakit geçirmesi ve aralarındaki bağı güçlendirmesi için harika bir çözüm olabilir.

Evde oynanacak oyunlar aslında tahmin edilenden çok daha geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu sayede ailecek oynanacak oyunlar, yetişkin oyunları ya da toplu oynanan oyunlar olarak istenilen tercihler yapılabilir. Siz de ailenizle ya da arkadaşlarınızla özellikle havaların soğumaya başladığı şu günlerde keyifle zaman geçirmek için oynanabilecek oyunlar arıyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz.

Scrabble

Evde oynanacak oyunlar denilince akla gelen ilk oyunlardan biri kesinlikle Scrabble’dır. Bu arada Scrabble deyince bu keyifli oyunun yalnızca evde oynanacağı gibi bir yanılgıya kapılıp eğlencenizi sınırlamayın. Scrabble ev dışında da rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyundur. Kuralları kolaydır. Akıcı ve oynaması zevklidir. Oyuncuların kelime bilgisini artırdığı gibi her yaş grubu için beyin jimnastiği yapmanın en keyifli yoludur.

Scrabble’da oyuncular harf torbasından harf çekerler. Ellerindeki harf taşlarını en iyi şekilde kullanmaya ve mümkün olan en yüksek puanları toplayarak rakiplerini geride bırakmaya çalışırlar. Eğlence garantili bir oyun olan. Scrabble evde oynanacak eğlenceli oyunlar arasında en popüler olanlardan biridir.

Jenga

Evde oynanan oyunlar nelerdir diye sorsak pek çok kişinin vereceği cevaplar arasında Jenga’nın olması garantidir. Oyuncuların amacı tahta blokları çekerek kulenin üzerine koymaktır. Kulağa çok basit geliyor değil mi? Bu arada kuleyi devirmemeniz gerektiğini söylemiş miydik?

Jenga’yı 3 yaşından büyük herkes oynayabilir. Oyuncuların el becerisi, dengesi ve konsantrasyonu bu oyunda çok önemlidir. Ayrıca Jenga’nın bir stratejisi oyunu olması nedeniyle rakibin bir sonraki hamlesini tahmin etmek ve dikkatlice gözlem yapmak oyunda galibiyeti getiren bir etken haline gelebilir.

Tabu XL

Tabu XL iki takıma ayrılmış oyuncular ile evde oynanabilecek oyunlar arasında ilk sıralarda gelir. Bir kelime oyunu olan Tabu XL aynı zamanda oyuncuların pratik zekasını ve kelime hazinesini geliştirmeye de yarar.

Ailecek oynanacak oyunlar arasında yer alan Tabu XL aynı zamanda en güzel kutu oyunları arasında sayılır. Yıllardır popülaritesini kaybetmeyen Tabu XL’ta oyuncular klasik Tabu’dan farklı olarak çizme, Tabu kuklasıyla ve en çok 15 kelimeyle anlatma şansına da sahiptirler.

Tabu XL’ta oyuncular sıra kendilerine geldiğinde pas geçme hakkına sahiptirler. Oyun alanı üzerinde bulunan bitiş hanesine ilk hangi takım gelirse oyunun galibi olur.

Birbirini Tanıma Oyunu

Amaç aile bağlarını güçlendirmek ve keyifli zaman geçirmekse küçük bir teste var mısınız? Ailecek oynanacak oyunlar içinde en eğlencelilerden biri olan Birbirini Tanıma Oyunu aslında çok basit. Bir kağıda birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlayacak sorular yazın. Bu en sevilen renkten en sevilen yemeğe, fobilerden hayallere kadar aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Soruları bir kişi okurken herkes diğer kişiler hakkındaki tahminlerini bir kağıda yazdıktan sonra okuma kısmına geçin. Bakalım aynı evde yaşıyor olmak birbirinizi iyi tanımanız için yeterli mi?

Evet – Hayır

Evde oynanabilecek oyunlar arasında sayabileceğimiz Evet – Hayır’ın televizyonların tek kanallı dönemlerinde en heyecanla beklenen yarışmalardan biri olduğunu biliyor muydunuz? Evet – Hayır oynarken tek bir kural var. Karşınızdaki kişinin size sorduğu sorulara seri bir şekilde yanıt vermek ve asla “evet” ya da “hayır” dememek.

Bunu başarabilmek için sorulan sorulara konsantre olmanız ve hızlı düşünmeniz gerekir. Bu nedenle Evet – Hayır çocukların hızlı düşünme yeteneklerini geliştirmek için de tercih edilebilecek bir oyundur.

İsim – Şehir – Hayvan

Toplu oynanan oyunlar arasında size önerebileceğimiz İsim – Şehir – Hayvan son derece eğlencelidir. Hatta ne kadar fazla sayıda kişiyle oynarsanız eğlencenin dozu da o kadar artacaktır.

İsim – Şehir – Hayvan oynarken her oyuncu boş bir kağıt üzerine yan yana olacak şekilde isim, şehir, hayvan, bitki, eşya, ülke, sanatçı yazarak bölümlerin her birini dikine çizgi çekerek ayırır. Oyunculardan bir kişi alfabeyi baştan sona içinden sayar. Diğer bir oyuncu onu durdurduğunda hangi harfte kaldığını söyler.

Oyuncular 1 dakikalık süre içerisinde o harfle başlayan kelimeleri bularak kağıdındaki ilgili alanlara yazar. Eğer süre uzarsa bitiren ilk oyuncu “Bitti” dedikten sonra 10’a kadar sayar. Her cevap için oyunculara 10 puan verilir. Birden fazla oyuncunun aynı cevabı verdiği durumlarda 5 puan verilir. Onuncu tur tamamlanınca puanlar hesaplanarak kimin kazandığı belirlenir.

Twister

Evde oynanacak eğlenceli oyunlar içinde Twister ayrı bir yerde desek yalan olmaz. Baştan belirtelim Twister oynarken birbirinize dolanacaksınız ama bu eğlencenin dozunu daha da artıracak.

Twister kahkaha garantisiyle evde oynanabilecek oyunlar içinde en popüler olanlardan biridir. Oyuncular Twister matı üzerinde elleri ve ayaklarıyla dururken bir kişi çarkı döndürür. Bu aşamada çark oyuncuların da kaderini belirler.

Twister oynarken dizi ya da dirseği mata değen oyuncu Twister’dan elenir. Oyunu dizi ya da dirseği mata değmeden ve devrilmeden sona kalan oyuncu kazanır. 6 yaş üzeri herkesin keyifle oynayabileceği Twister aynı zamanda çocukların ev içerisinde enerjilerini atmalarını sağlayan bir aktivite olması nedeniyle de ebeveynler tarafından büyük ilgi gören oyunlar arasında kendine yer bulmaktadır.