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Evergrande Hengchi 5 Üretimi Maliyet Sebebiyle Durdu!

Cemre Yılmaz

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Evergrande Hengchi 5

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Evergrande’nin elektrikli araç macerası her ay daha da kötüye gidiyor. Evergrande, fon yetersizliği nedeniyle bugün Hengchi 5 modelinin üretimini durdurmak zorunda kaldı. Şirkete göre duraklamanın Mayıs ayına kadar sürmesi bekleniyor, ancak bu sadece hüsnükuruntu olabilir.

Evergrande Hengchi 5 siparişleri geçen yıl Mayıs ayında açıldı ve ilk teslimatlar Ekim ayında gerçekleşti. Ardından Aralık ayında sorunlar başladı ve şirketi o zamanki işgücünün en az %10’unu işten çıkarmaya zorladı. İşlerini sürdürecek kadar şanslı olanlar için de ayrıca maaş kesintileri yapıldı. Bunca sıkıntıya ek olarak yeterli yeni sipariş olmaması nedeniyle seri üretimin askıya alındığını iddia eden bir rapor da vardı.

Evergrande Hengchi 5

Birkaç ay ileri saralım ve Mart ayında Evergrande, kalan tüm mali kaynaklarını İsveç iştiraki Ulusal Elektrikli Araç İsveç AB’deki işten çıkarmalar da dahil olmak üzere Hengchi 5’in seri üretimini desteklemeye odaklamak için maliyet düşürme girişimleriyle ilerlemeye devam ettiğini duyurdu. Bu duyuru, ek likidite sağlanmazsa üretimi durdurma riskinin de olduğunu açıkladığı için habercisi oldu.

Bu bizi, paranın nihayet tükendiği ve üretimin kapanmasına neden olan günümüze getiriyor. Şimdiye kadar 900’den fazla Hengchi 5 adet müşteriye teslim edildi. Hengchi 5, 179.000 Cny’den başlıyor (25.819 $).

Evergrande gelecekte birçok ek model başlatmayı planlıyor, yani 29 milyar Cny’den (4,1 milyar $) fazla finansman sağlayabilirse. Ancak şu an için şirketin finans gidişatı büyük bir soru işareti.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.

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