Exxen Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi!

Günümüzün dijital alanına yeni giriş yapan Exxen Acun Ilıcalı tarafından 2021 yılında kuruldu. Kurulduğu tarihten günümüze kadar 1 milyon kullanıcının üstüne çıktığı belirlendi. Netflix Amazon gibi şirketler yanında şu anda pek bir rekabete girmiş değil. Bugün itibari ile Exxen fiyatlarına zam yaptıklarını açıkladı.

Exxen kullanıcılarına bu sabah saatlerinde şu şekilde e-posta gönderdi; “Türkiye’nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

2023 Exxen Paket Fiyatları

Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL

Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL

2023 Exxenspor Paket Fiyatları

Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)

Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL

Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)

Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL