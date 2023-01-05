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Exxen Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi!

Netflix Amazon gibi şirketler yanında şu anda pek bir rekabete girmiş değil. Bugün itibari ile Exxen fiyatlarına zam yaptıklarını açıkladı.

Mustafa

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Exxen Abonelik Fiyatlarına Zam Geldi

En İyi Android Savaş Oyunları 2023

Rekabetin doruk noktasına ulaştığı savaş oyunları yıllarca popülaritesini korumayı başarıyor. Hatta öyle ki, oyun geliştiricileri...

Günümüzün dijital alanına yeni giriş yapan Exxen Acun Ilıcalı tarafından 2021 yılında kuruldu. Kurulduğu tarihten günümüze kadar 1 milyon kullanıcının üstüne çıktığı belirlendi. Netflix Amazon gibi şirketler yanında şu anda pek bir rekabete girmiş değil. Bugün itibari ile Exxen fiyatlarına zam yaptıklarını açıkladı.

Exxen kullanıcılarına bu sabah saatlerinde şu şekilde e-posta gönderdi; “Türkiye’nin Dijital Platformu Exxen olarak içeriklerimizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için abonelik fiyatlarımızı 5 Ocak 2023 tarihinden itibaren güncelliyoruz. Yeni yılda da her yaşa ve zevke hitap eden yapımları sizlerle buluşturmaya, hayatınıza keyif katmaya devam edeceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

2023 Exxen Paket Fiyatları

exxen paket
  • Reklamlı Yıllık Paket: Aylık 41,90 TL (Toplam: 502,80 TL)
  • Reklamlı Aylık Paket: 49,90 TL
  • Reklamsız Yıllık Paket: Aylık 58,50 TL (Toplam: 702 TL)
  • Reklamsız Aylık Paket: 69,90 TL

2023 Exxenspor Paket Fiyatları

exxenspor
  • Reklamlı Sezonluk Paket: Aylık 102,90 TL (Toplam: 1.234,80 TL)
  • Reklamlı Aylık Paket: Aylık 129,90 TL
  • Reklamsız Sezonluk Paket: Aylık 119,50 TL (Toplam: 1.434 TL)
  • Reklamsız Aylık Paket: 149,90 TL
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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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