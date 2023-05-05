F1 23 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Günümüzün en ünlü yarış oyunlarından biri olan F1 serisi oldukça fazla oyuncu kitlesine sahip. Bugünkü yazımızda ise yakın zamanda çıkacak olan F1 23 oyunu hakkında bilgiler vereceğiz.

EA SPORTS F1 23, halihazırda devam eden 2023 Formula 1 oyunun daha geliştirme aşamasına olduğunu ifade ederek hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti. Özellikle geçen sene çıkardıkları oyun hakkında oldukça fazla eleştiri alan şirket yeni çıkaracakları oyun için oldukça üstünde durduklarını belirtti.

Gelecek oyunda bizleri neler bekliyor kısaca bir göz atalım; Oyun içinde oyuncuların en çok dikkat ettiği noktalardan biriside yarış pistleri oluyor. Şirket oyun içine şu yarış pistlerini eklediğini açıkladı; Las Vegas Strip ve Katar Losail International Paul Ricard, Şangay ve Portimao pistleri bulunacak.

Bunun yanında geçen sene çıkan oyunda yeni lastik modeli ve gerçeğe daha yakın yol tutuş sistemini güncellediklerini belirtti.

Son olarak oyunun çıkış tarihi hakkında açıklama yapan şirket F1 23’ün 16 Haziran 2023’te oyuncular ile buluşacağını ifade etti. Çıkan oyun EA App, Epic Games ve Steam aracılığıyla PC’de, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series XS’de platformlarında yer alacak. Fiyatı ise 1600 TL olacak.