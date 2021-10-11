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Facebook Canlı Ses Özelliğini Tüm Dünya’nın Kullanımına Sunuyor

Facebook canlı ses odaları özelliğini küresel bir kitleye hazırlıyor.IOS uygulaması aracılığıyla Canlı Ses odaları oluşturulabiliyordu, artık Android uygulamasında da oda oluşturma özelliği eklendi.

Görkem Şanal

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Facebook, Haziran ayında ABD’de kullanıma sunduğu canlı ses odaları özelliğini küresel bir kitleye genişletiyor. İlk piyasaya sürüldüğünde, Facebook’un iOS uygulaması aracılığıyla canlı ses odaları oluşturulabiliyordu, artık Android uygulamasında da oda oluşturma özelliği eklendi.

Kullanıcılar artık canlı ses odalarını masaüstünde dinleyebilecek, ancak yine de oluşturmak için bir mobil uygulama kullanmak zorunda kalacak. Mobil uygulamasının Watch bölümünün üst kısmına ‘Ses‘i ekledi. Oda Gruplarında yöneticiler gizli yada herkese açık seçeneklerini belirleyebilecek. Bu gruplarda takip edilen hesaplar tarafından içerikler paylaşılmış olacak.

Facebook canlı ses odalarını sadece ses için geliştireceğini belirtti. Ürünün hala geliştirmenin erken aşamalarında olduğunu, ancak şimdiye kadar onu kullanan içerik oluşturucular arasında başarılı olduğunu söylüyor. Facebook canlı ses özelliğinin önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacağını belirtti.

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