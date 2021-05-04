Facebook ve Instagram Artık Güvenli Değil – iOS İçin Gizlilik Politikası!

Apple, uygulama geliştiricilerin topladığı bilgiler hakkında kullanıcıları bilgilendirmesini zorunlu kılan iOS 14 için gizlilik politikasını güncelledi. Sosyal medya devi Facebook buna karşı bir kampanya yürütüyor.

Şimdi, yeni politikanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Facebook, diğer uygulamalardan ve web sitelerinden topladığı bilgilerle ilgili olarak kullanıcılar için “Facebook’u ücretsiz tutmaya yardımcı olabilecek” bir bildirim ekledi. Şirket, Instagram için de benzer bir mesaj ekledi.

Şirket, bildirimlere “eğitim ekranları” olarak atıfta bulunuyor ve “kişiselleştirilmiş reklamlar için verileri nasıl kullandığımız hakkında daha fazla ayrıntı” sağladığını söylüyor. Ekrandaki bildirimde şunlar yazıyor:

“Bu iOS sürümü, reklamlarınızı iyileştirmek için cihazlardan bazı verileri izlemek için izin istememizi gerektiriyor. Bu cihaz ayarını açmazsanız bu bilgilerin kullanımını sınırlayacağız. Diğer uygulamalardan ve web sitelerinden aldığınız etkinliklerinizle ilgili bilgileri size daha kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, Facebook’u ücretsiz tutmaya yardımcı olmak [ve] müşterilerine ulaşmak için reklamlara güvenen işletmeleri desteklemek için kullanıyoruz. “

Belirtildiği gibi, iOS’un son sürümlerindeki yeni katılım gereksinimleri, geliştiricilerin cihaz sahiplerinden, Reklamverenler için Tanımlayıcılarının (IDFA) uygulamalar arasında paylaşılmasına ve toplanmasına izin vermek için açık onay almasını gerektiriyor.

Facebook, gizlilik değişikliklerinin müşterilere ulaşmak için Facebook’un reklam ağına güvenebilecek küçük işletmelere zarar verebileceğini savunarak Apple’ın iOS 14 gizlilik güncellemelerini eleştirmeye devam ediyor. Facebook, Apple’ın yeni iş modellerini reklama daha az, aboneliklere daha çok güvenmeye teşvik ettiğini ve bunun da Apple’a bir avanta sağlayacağını söylüyor.