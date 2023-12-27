Fallout 4 London Yakında Çıkıyor!

2015 yılında çıkış yapan Fallout 4 zamanında oldukça büyük bir ilgi görmüştü, zamanın geçmesi ile birlikte oyunun popülerliği de bir hayli azalmış durumda. Bugünkü yazımızda sizlere Fallout 4’ün yeni modu olan Fallout 4 London hakkında bilgi vereceğiz.

İlk olarak çıkan oyunun konusunu sizlere kısaca bahsedelim; Fallout 4 Nükleer Savaş’ın 200 sene sonrasında geçen bir aksiyon rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkmakta.

Fallout 4 London’da özellikle esi oyuna nazaran yeni eklentiler ve görevler, mekanlar, ekleyerek oyunu daha dinamik hale getirilmiş gözükmekte.

Grafik konusunda ve oynanış açısından fazla bir sistem gereksinimine sahip olmanıza gerek kalmayacak şekilde tasarlanan mod oyuncular için oldukça ideal aksiyon oyunları arasında yer almakta.

Fallout 4 London modunun çıkış tarihe gelecek olursak yapımcı şirket 26 Nisan 2024 tarihini kesin olmamakla birlikte çıkış yapacağını ifade etti.