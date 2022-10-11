Fallout 4 Tüm Hileleri

Günümüzde birçok bilgisayar oyunu piyasaya çıkıyor. Bazıları ise efsane olarak uzun yıllar aramızda kalıyor. Fallout 4’de efsane olarak aramızda kalan oyunlar arasında yer alıyor. Bugünkü yazımızda sizlere Fallout 4 hileleri hakkında bilgi vereceğiz.

Sizleri muhteşem bir aksiyon dünyasının içerisine çeken Fallout 4, birçok platformda oyun hayatına başladı. Çıktığı ilk günden itibaren oyunseveleri ekranın başına kitleyen Fallout 4, halen en çok oynanan oyunların başında yer alıyor. Cepkolik ailesi olarak sizlere en detaylı Fallout 4 hilelerini paylaşacağız.

Fallout 4 içerisinde hileleri yazmak ve aktif etmek için ilk olarak konsolu açmanız gerekmektedir. Fallout 4 içerisinde konsolu açmak için “Tab” tuşuna basmanız gerekmektedir. Konsol açıldıktan sonra dilediğinizin hileyi buraya yazarak aktif edebilirsiniz.

Fallout 4 oyunun tüm hileleri bu şekilde;

tgm – God Mode – Tanrı Modu, Bu modda kimse size zarar veremez ve tamamen ölümsüz olursunuz. (ölümsüzlük + sınırsız mermi)

– God Mode – Tanrı Modu, Bu modda kimse size zarar veremez ve tamamen ölümsüz olursunuz. (ölümsüzlük + sınırsız mermi) tai – NPC Yapay Zeka açma ve kapama, Tüm karakterlerin zekasını tamamen kapatır ve karakterler olduğu yerde hareketsizce kala kalırlar.

– NPC Yapay Zeka açma ve kapama, Tüm karakterlerin zekasını tamamen kapatır ve karakterler olduğu yerde hareketsizce kala kalırlar. tcai – NPC savaş yapay zekasını açma ve kapama. Düşmanların zararsız hale gelmesini sağlar, vursanız bile karşı saldırı yapmazlar.

– NPC savaş yapay zekasını açma ve kapama. Düşmanların zararsız hale gelmesini sağlar, vursanız bile karşı saldırı yapmazlar. tdetect – NPC’ler sizi fark etmez. Görünmez gibi istediğinizi yapabilirsiniz.

– NPC’ler sizi fark etmez. Görünmez gibi istediğinizi yapabilirsiniz. tcl – NoClip modu açma / kapama. Karakterinizi duvarlardan geçirmek istiyorsanız bu hile duvarlardan geçmenizi sağlar.

– NoClip modu açma / kapama. Karakterinizi duvarlardan geçirmek istiyorsanız bu hile duvarlardan geçmenizi sağlar. tmm – 1 Haritada bütün işaretçileri gösterir.

– 1 Haritada bütün işaretçileri gösterir. unlock – Seçilen kapı’nın yada terminal’in kilidini açar.

– Seçilen kapı’nın yada terminal’in kilidini açar. sexchange – Karakterinizin cinsiyet değiştirmesini sağlar.

– Karakterinizin cinsiyet değiştirmesini sağlar. setscale [rakam] – Sizin karakterinizi yada düşmanı devasa boyutlara getirir. 1 ile 10 arası bir rakam girin.

– Sizin karakterinizi yada düşmanı devasa boyutlara getirir. 1 ile 10 arası bir rakam girin. caqs – Tüm senaryo görevlerini tamamlamış sayılırsınız. Spoiler yemek istemiyorsanız yapmayın.

– Tüm senaryo görevlerini tamamlamış sayılırsınız. tfc – Bağımsız kameraya geçer. Buna tepe kamerası da diyebiliriz.

– Bağımsız kameraya geçer. Buna tepe kamerası da diyebiliriz. tm – Ekrandaki her şeyi kapatır. Menüler ve arayüz gibi hiç bir şey kalmaz. Tekrar açmak için konsola kodu tekrar girmeniz gerekir.

– Ekrandaki her şeyi kapatır. Menüler ve arayüz gibi hiç bir şey kalmaz. Tekrar açmak için konsola kodu tekrar girmeniz gerekir. Kill [ID numarası] – Eğer bir hedef seçilmişse seçilen hedefin ölmesini sağlar.

– Eğer bir hedef seçilmişse seçilen hedefin ölmesini sağlar. KillAll – Bölgedeki tüm NPClerin ölmesini sağlar.

– Bölgedeki tüm NPClerin ölmesini sağlar. resurrect [ID numarası] – ID numarasını girdiğiniz ölüler tekrar canlanır.

– ID numarasını girdiğiniz ölüler tekrar canlanır. coc qasmoke – Bu kod ile oyunun içerisinde bulunan gizli bir odaya ışınlanırsınız. Odada her eşyanın bulunduğu kutular bulunur. Işınlandıktan sonra bu odadan çıkamazsınız, bu yüzden önce kayıt almayı unutmayın.

– Bu kod ile oyunun içerisinde bulunan gizli bir odaya ışınlanırsınız. Odada her eşyanın bulunduğu kutular bulunur. Işınlandıktan sonra bu odadan çıkamazsınız, bu yüzden önce kayıt almayı unutmayın. player.additem [eşya kodu] [rakam] – Inventory’ye seçili eşyayı ekler.

– Inventory’ye seçili eşyayı ekler. player/additem 0000000f [rakam] – Rakam kısmına ne yazarsanız o kadar şişe kapağı sahibi olursunuz.

– Rakam kısmına ne yazarsanız o kadar şişe kapağı sahibi olursunuz. player/additem 0000000a [rakam] – Rakam kısmına ne yazarsanız o kadar maymuncuk sahibi olursunuz.

– Rakam kısmına ne yazarsanız o kadar maymuncuk sahibi olursunuz. player.placeatme [obje kodu] – Bir eşyanın veya NPC’nin yanına ışınlanmayı sağlar.

– Bir eşyanın veya NPC’nin yanına ışınlanmayı sağlar. player.setlevel [numara] – Seviyenizi “level” artırmayı sağlar.

– Seviyenizi “level” artırmayı sağlar. player.setav speedmult [numara] – Karakterinizin hızını arttırmaya yarar.

– Karakterinizin hızını arttırmaya yarar. player.modav [yetenek] [rakam] – yeteneklerinizden birini istediğiniz kadar arttırabilirsiniz.

– yeteneklerinizden birini istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. setgs fJumpHeightMin [numara] – Daha yükseğe zıplayabilmenizi sağlar.

– Daha yükseğe zıplayabilmenizi sağlar. set timescale to [numara] – Zamanı yavaşlatır yada hızlandırır.

Fallout 4 İtem Idleri

T-45 Steel 000731A4

T-45 Helm 00154ABF Wood 000731A3

T-45 Chest Piece 00154AC2 Rubber 00106D98

T-45 Left Arm 00154ABD Concrete 00106D99

T-45 Right Arm 00154ABE Plastic 0006907F

T-45 Left Leg 00154AC0 Aluminum 0006907A

T-45 Right Leg 00154AC1 Circuitry 0006907B

T-51 Copper 0006907C

T-51 Helm 00140C4E Crystal 0006907D

T-51 Chest Piece 00140C51 Fiber Optics 69087

T-51 Left Arm 00140C4C Gears 0006907E

T-51 Right Arm 00140C4D Glass 69085

T-51 Left Leg 00140C4F Lead 000AEC63

T-51 Right Leg 00140C50 Screw 69081

T-60 Spring 69082

T-60 Helm 00140C4A Acid 001BF72D

T-60 Chest Piece 00140C42 Adhesive 001BF72E

T-60 Left Arm 00140C3D Ballistic Fiber 000AEC5B

T-60 Right Arm 00140C45 Antiseptic 001BF72F

T-60 Left Leg 00140C49 Asbestos 000AEC5C

T-60 Right Leg 00140C3F Bone 000AEC5D

X-01 Ceramic 000AEC5E

X-01 Helm 00154AC5 Cloth 000AEC5F

X-01 Torso 00154AC8 Cork 000AEC60

X-01 Left Arm 00154AC3 Fertilizer 001BF730

X-01 Right Arm 00154AC4 Fiberglass 000AEC61

X-01 Left Leg 00154AC6 Gold 000AEC62

X-01 Right Leg 00154AC7 Nuclear Material 69086

Oil 001BF732

Silver 000AEC66

Leather 000AEC64

Medieval Total War 2 Hileleri!