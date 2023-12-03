Fallout Dizisinden İlk Fragman Geldi, 2024’te Ekranlarda!

Geride bıraktığımız Kasım ayı içerisinde yapılan duyuru ile, Fallout dizisinin 12 Nisan 2024 itibariyle Amazon Prime da gösterime gireceği açıklanmıştı. Oyundan uyarlama dizi için beklentiler her geçen gün artarken, dün itibariyle Fallout dizisinden ilk fragman da yayımlandı. 2 buçuk dakikayı aşan ilk tanıtım videosu, hem oyunun hayranları hem de diziyi merak edenlerce beğenildi.

Fallout Dizisinden İlk Fragman Geldi, Milyonlarca Kez İzlendi!

Fallout dizisinin resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımla duyurulan dizinin ilk fragmanı için şu ifadeler kullanıldı: “Tebrikler! Şu anda FALLOUT teaser fragmanını izliyorsunuz. 12 Nisan’da Amazon Prime Video da buluşacağız.” İşte dizinin o paylaşımı:

Congratulations! You’re now watching the FALLOUT teaser trailer. Arriving April 12 on @primevideo. pic.twitter.com/WUIFiMMpFh — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) December 2, 2023

Kısa sürede yalnızca Twitter (X) üzerinden 22 milyondan fazla kez izlenen teaser, diğer platformlardaki izlenme rakamları ile birlikte 50 milyona yakın izleyiciye ulaştı. 100 bine yakın beğeni ve 2 binden fazla yorum alan paylaşım, global çapta gündem oldu.

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Fallout’dan Poster de Yayımlandı!

Amazon Prime Video’nun oyundan uyarlama şekilde çektiği Fallout dizisinin fragmanının yanı sıra posteri de oyunun tutkunları ve diziyi bekleyenler ile paylaşıldı. Kuru kafa simgesinin poster içerisine yerleştirildiğinin görüldüğü işte o poster:

Fallout Dizi Fragmanı Nasıl Tepkiler Aldı?

Xbox resmi Twitter hesabının da yapılan paylaşımın altına “Şimdi bu ÖZEL bir şeye benziyor” yorumu yaptığı tanıtım videosuna diziyi bekleyenler ve oyunun tutkunlarının yaptığı yorumlardan bir kaçına göz atmak gerekirse:

“Vault Boy’u bir defa bile görmedim 2 buçuk dakikalık videoda. Açıkçası bu beni biraz üzdü. Bakalım, 4 ay kaldı yayımlanmasına, umarım iyi bir dizi gelir karşımıza…”

“Harika bir fragman olmuş, gerçekten beğendim. Dizi de fragmanın kalitesine yakın seviyede olursa izlenme rekorları kırabilir. Amazon Prime Video bu işin altından iyi kalkacaktır.”

“10/10 fragman olmuş. RPG video oyunu tutkunlarının bayıldığı yapımın dizisi de iyi olacak diye düşünüyorum. Çıkar çıkmaz izleyeceğim dizilerden biri olacak.”

“Kaç sezon ve kaç bölüm olacağı belli mi? Önden açıklanmadı sanırım ancak gidişata göre karar verilen sezon sayılarından memnun olmuyorum genel olarak. İnşallah başı ve sonu kurgulanmıştır, kabak tadı vermeden 4 başı mamur şekilde başlar ve biter, hayal kırıklığına uğratmaz.”