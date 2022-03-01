Fantastik Canavarlar: Dumbledore’un Sırları’nın Yeni Fragmanı Yayınlandı!

Harry Potter’ın fantastik evreninde geçen Fantastik Canavarlar serisinin yeni filmi olan Dumbledore’un Sırları’nın yeni fragmanı yayınlandı.

Günümüzün en fantastik kahramanlarından olan Harry Potter, hemen hemen herkesin bir kere izlediği ve çok eğlendiği film serisidir. Fantastik Canavarlar ise Harry Potter’ın çok öncesinde geçen konuları ele alıyor.

Harry Potter serisinde önemli bir rol oynayan Grindelwald ve aynı zamanda üçüncü filme ismini veren Albus Dumbledore karakterlerinin gençliğinden bahseden ve o dönemde gerçekleşen bir savaşı konu alan Fantastik Canavarlar serisi, Harry Potter kadar olmasa da oldukça beğeni ve ilgi gördü.

Yayınlanan ilk fragmanın ardından filmi bekleyenler üzerinde büyük bir ilgi uyandı. Özellikle filmin adında geçen sırlardan dolu birçok sırları çözmeyi umuyoruz. Bugün yayınlanan ikinci fragman ile beraber filmde bizleri çok fazla büyülü ve sihirli olayların beklediğini görüyoruz.

J.K Rowling ve Steve Kloves tarafından yazılan Fantastik Canavarlar serisi, 15 Nisan 2022 tarihinde sinemaseverler ile buluşacak.