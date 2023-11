Ünlü aktör Pedro Pascal’ın yükselişi sürerken, yeni bir iddia daha gündeme geldi. Daniel Richtman kaynaklı habere göre; Marvel, Fantastic Four’daki Reed Richards rolü için Pedro Pascal ile görüşüyor. Bunun yanı sıra, görüşmelerin son derece olumlu geçtiği de gelen haberler arasında. Henüz kesin anlaşmaya varılmamış olsa da, büyük olasılıkla Fantastik Dörtlü de Reed Richards Pedro Pascal olacak.

Fantastik Dörtlü de Reed Richards Pedro Pascal Olabilir

Marvel Sinematik Evreni’nde Fantastik Dörtlü’nün Reed Richards’ının kim olacağına yönelik olarak çalışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar pek çok kişinin adının geçtiği rol için son karar Pedro Pascal olmuş gibi görünüyor. Bu rolü Hayden Christen, Adam Driver ve Jake Gyllenhaal gibi aktörlere teklif eden yapımcılar, çeşitli nedenlerle anlaşma sağlayamamıştı. Rolün teklif edildiği son ismin Pedro Pascal olduğu ortaya çıktı.

Game of Thrones ve Mandalorian gibi yapımlarla ünlenen Pedro Pascal, son olarak The Last of Us dizisi ile adeta zirveye çıkmıştı. Oyundan uyarlama yapımda milyonlarla ifade edilecek hayran kitlesine ulaşan Pedro Pascal’ın popülaritesi, kendisine yeni kapılar açmaya da devam ediyor. Bu doğrultuda, Marvel çizgi romanlarında önemli yer tutan ve Fantastik Dörtlü’nün lideri konumunda bulunan Reed Richards karakteri de aktöre teklif edilen son rollerden oldu.

Yeni Fantastik Dörtlü Ne Zaman Çıkacak?

Marvel evrenin sınırlarını keşfetmede önemli bir yapım olması beklenen Fantastik Dörtlü ekibinde; Mr. Fantastic (Reed Richards), Human Torch (Johnny Storm), Invisible Woman (Sue Storm) ve Thing (Ben Grimm) yer alacak. Mayıs 2025 itibariyle vizyona girmesi beklenen yapımın kadrosundaki oyuncuların kim olacağı ise Pedro Pascal gibi yavaş yavaş netleşiyor diyebiliriz.

Pedro Pascal ve Fantastik Dörtlü Hayranları Mutlu

Son yıllarda hayran kitlesinde hatırı sayılır bir artış yaşayan Pedro Pascal’ın Fantastik Dörtlü ekibinde yer alacak olması; hatta projenin başrolüne soyunacak olması hem ünlü aktörün sevenlerinin hem de Marvel evreni tutkunlarının gündemine bomba gibi düştü. Pek çok hayran, bu gelişmeden memnun olurken; bazı izleyicilerin farklı yorumları da oldu. Sosyal medyada bu yeni gelişme hakkında sarf edilen görüşlerden bazılarına değinmek gerekirse:

“Pedro Pascal bu role tam olacaktır, son derece doğru verilmiş bir karar. Umarım anlaşırlar ve iş bir an önce resmiyete kavuşur.”

“Pedro Pascal’dan başka oyuncu mu kalmadı? Her projeye bu adamı koymaktan vaz geçin artık. Kendisini ve oyunculuğunu severim ama karakterlerin de bir inandırıcılığı kalsın. Müsaade edin de adamın yüzü biraz unutulsun, en azından son karakteri akıllardan biraz gitsin de sonra yeni projeye başlasın.”

“John Krasinski oynamıyor muydu Reed Richards’ı? Gayet de güzel oynuyordu neden değiştirme gereği duyulmuş ki? Fantastic Four da Pedro Pascal da mükemmel performans gösterecektir ama desteklemiyorum bu kararı.”