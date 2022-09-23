Faraday Future FF 91, 610 km menzil sunacak

Faraday Future için çifte iyi haber günü – ilk olarak otomobil, şirketin karşılaştığı sayısız gecikmeye ve engele rağmen resmi olarak üretimine giderek yaklaşıyor. İkinci haber daha da iyi – EPA, FF 91’i, şirketin tahminlerini önemli ölçüde aşan tam şarjda 610 km menzilde derecelendirdi.

Daha önce Faraday Future, 1.050 hp elektrikli otomobilin menzili konusunda temkinliydi, şirket her zaman hedef olarak 480+ kmden bahsediyordu. Bu, pazar ortalamasına denk geliyor, benzer boyutta Cadillac Lyriq 500 km EPA derecesine sahip ve Tesla Model X 560 km EPA menzili ile geliyor.

EPA, FF 91’in tam şarjda resmi 610 km menzile sahip olduğunu duyurduğundaki sürprizi hayal edin. 0’dan 100 kmh’ye 2,39 saniyede ulaşan bir elektrikli crossover’dan bahsediyoruz. Bu, şirket için gerçekten iyi bir haber ve küçük bir kutlama için gerçekten iyi bir neden.

Faraday Future’ın CEO’su Carsten Breitfiel, EPA sonuçlarının “bu arabayı kullanıcılarımızın eline geçirmede büyük bir adım” olduğunu söylüyor. EPA, FF 91’i lüks ve performans elektrikli otomobil segmentinin lideri olarak taçlandırdı.

FF 91’in duyurulmasından bu yana yıllar geçti ve şirket için gecikmeler artmaya devam etti, ancak tünelde bir ışık var gibi görünüyor ve bu çok parlak. Kaliforniya merkezli fabrika neredeyse tamamlandı ve şimdiden değerlendirme için ilk üretim amaçlı araçları çalkalıyor.

FF 91’in ilk müşterilerine bu yılın sonundan önce teslim edileceğine söz verildi. EV, piyasadaki diğer otomobillerden çok farklıdır, kesinlikle farklı bir tasarım dili ve konfor ile rakiplerinden çok daha büyük bir kabine sahiptir. Zero Gravity koltukları, 1.050 hp’lik üç motorlu AWD kurulumu ve Rolls-Royce araçlarındaki gibi arka açılan kapıları bulunuyor.

Faraday Future, yarışın arkasından geliyor, sadece rekabeti yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda onları hızla geçiyor. Şirket, üretim programını ve hacimlerini sunabilirse, yenilmesi zor bir EV’ye sahip tek bir rakip olacak.