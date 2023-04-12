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Faraday Future FF 91 EV, 9 yıl sonra nihayet bu ay seri üretime geçecek

Faraday Future, 200.000 dolara mal olacağına inanılan FF 91 ile popüler elektrikli araç pazarında kendisini lüks bir marka olarak konumlandırıyor.

Ayşen Sıla

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Ocak 2023’te Faraday Future, yaklaşmakta olan lüks elektrikli araç modeli FF 91’in geliştirmenin son aşamalarında olduğunu duyurmuştu. Şimdi şirket, yaklaşık 9 yıllık bir gecikmenin ardından seri üretim aşamasının yakın olduğunu resmen açıkladı.

Bugün erken saatlerde EV üreticisi, FF 91’in seri üretiminin bu ayın sonlarında başlayacağını duyurdu. Özellikle Faraday Future Motors, bu hafta Kaliforniya’da ilk seri üretim EV modelini resmi olarak tanıtacak.

Şirket, 3 gün sonra bir duyuru tarihini gösteren bir geri sayım bile sundu. Marka, 15 Nisan’da FF uygulaması üzerinden de izlenebilecek lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, son promosyon görselinde Faraday Future, önde gelen en son otomatikleştirilmiş üretim sürecini içerecek gelişmiş bir üretim tesisi oluşturmak için çalıştığını duyurdu. Faraday Future, bir önceki duyuruda şirketin kurucusu Jia Yueting’in de yer aldığı etkinlikle FF 91’in üretimini başlatmıştı.

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Bu etkinlik sırasında yetkili, bu hayalinin 9 yıldır gerçekleştirildiğini ve FF 91’in vaat ettiği ultra lüks EV olarak tüm beklentileri karşılayacağını belirtti. Faraday Future, 200.000 dolara mal olacağına inanılan FF 91 ile popüler elektrikli araç pazarında kendisini lüks bir marka olarak konumlandırıyor.

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Artan akış hizmetleri sayısıyla birlikte aylık faturalar birikmeye devam ediyor. Bununla birlikte, yerel haberlerden ve popüler şovlardan popüler filmlere...
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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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