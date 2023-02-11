Farklı Görünüme Sahip Yeni Cybertruck Göründü!

Sadece birkaç gün önce Tesla Cybertruck beta prototipinin fotoğraflarıyla karşılaştık ve üçgen yan aynaları ilk kez orada görmüştük. Bugün, ön-tampon olarak farklı bir görünüme sahip yeni Cybertruck otomobilinin görüntüleri ortaya çıktı.

Aynalardan zaten bahsettik ve görünüşe göre böyle kalacaklar. Ancak devasa silecek yeni bir eklenti ve daha önce gördüğümüz küçüklerden daha mantıklı. Devasa silecekler, bir binek araçta şimdiye kadarki en büyük silecek olmalı.

Önde de yeni bir ekleme var – tampondaki ızgara oldukça büyük ve orijinal tasarımdan çok farklı. Bizce Tesla, bazı batarya soğutma sorunlarıyla karşılaştı ve en kolay çözümü seçti.

NEW CYBERTRUCK SIGHTING! So much to take in here.. hmmm pic.twitter.com/SMpD1FzZRA — Greg (@greggertruck) February 9, 2023

Görünüşe göre uzun zamandır vaat edilen seri üretim başlangıç tarihine ne kadar yaklaşırsak, Tesla’da o kadar ters köşe olacak. Elon Musk’a göre silecek asla bu kadar büyük veya bu konumda olmamalıydı ama görünüşe göre hiç bitmeyen yeniliklerin kaynağı olacak.

Cybertruck üretime geçmeden önce daha fazla değişiklik görmeyi bekleyebiliriz. Orijinal tasarım o kadar uzak ki Tesla’nın onu üretime geçirmeyi başarması büyük bir sürpriz.

Gecikmelere değdi mi? Yolda gerçek Cybertruck’ı görene kadar bilemeyeceğiz, denemeden bilemeyeceğiz. Bu araç hala otomotiv tarihinin en büyük fiyaskosu veya en büyük başarı öyküsü olabilir. Gelecek yıl bu zamanlar bu soruya bir cevap bulacağımızı umalım.