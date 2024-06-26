Farming Simulator 25 Ön Siparişe Açıldı, Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

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Giants Software tarafından geliştirilen çiftlik oyunu Farming Simulator 25 ön siparişe açıldı. Oyun pek çok platformda sipariş edilebilir durumda. Ayrıca Farming Simulator 25 sistem gereksinimleri, çıkış tarihi ve hakkında merak edilen detaylar da ortaya çıktı. Giants Software, oyunun sinematik fragmanını paylaştı ve söz konusu trailer da görüldüğü üzere oyun oldukça ilgi çekici. İşte ayrıntılar.

Farming Simulator 25 Ön Siparişe Açıldı, Çıkış Tarihi Belli Oldu

Farming Simulator 25 en çok sevilen çiftçilik oyunlarından biri. Oyun kapsamında oyuncu; tarım, hayvancılık, ekip dikme ve yetiştirme gibi faaliyetlerle uğraşabilmekte ve mahsülünü satabilmekte. Türkçe dil desteği ile gelen Farming Simulator 25 hem PC hem de Xbox Series X|S ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak. Oyunda 26 farklı dil desteği bulunduğunu da belirtelim.

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Farming Simulator 25 çıkış tarihi 12 Kasım 2024 olarak açıklandı. Heyecanla beklenen tarım oyunu şu anda Epic Games Store, PlayStation Store ve Xbox Store’da ön siparişte. Sinematik fragmanda görüldüğü üzere oyun hem grafik hem de içerik bakımından oyuncuyu içine alıyor. Oyunda 20’yi aşkın ekin türü ve 400’den fazla tarım makinesi yer almakta. Türkçe dil desteği ile gelen bu yapım tarım ve hayvancılık oyunu severlerin oldukça ilgisini çekti. Farming Simulator 25 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Farming Simulator 25 Fiyatı Ne Kadar?

Ön sipariş sürecinde olan çiftçilik oyunu yukarıda da bahsettiğimiz gibi pek çok platformda satışa çıktı. Her platformda da farklı fiyatlarla satışta ancak hala Seam’de satışa çıkmadı. İşte Farming Simulator 25 fiyatları:

Microsoft Store: 135 TL

PlayStation: 1.499 TL

Epic Games Store: 699 TL

Xbox: 240 TL

Farming Simulator 25 Sistem Gereksinimleri!

Farming Simulator 25 sistem gereksinimleri de belli oldu. Yapımı PC’de oynamak için bilgisayarın sahip olması gereken minimum ve önerilen sitem gereksinimlerini belirtelim…

Farming Simulator 25 minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400

Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 5 1400 Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1050Ti / AMD Radeon RX 470

Depolama: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7- 10700 / AMD Ryzen 5 1500X

10700 / AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A750

Depolama: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Sistem gereksinimlerine bakıldığında oyunun pek çok PC’de oynanabileceği yani sistem dostu olduğu söylenebilir. 2024’ün en çok beklenen ve merak edilen çiftçilik oyunlarından biri olan Farming Simulator 25, oyun severlere keyifli bir oyun deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.