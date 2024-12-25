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Oyun dünyasında birinci şahıs nişancı oyunları oldukça önemli bir yere sahip ve oyuncular tarafından en çok tercih edilen oyun kategorilerinden biri. Oldukça güçlü yapımların bulunduğu bu kategoriye Faros Interactive’den yeni FPS oyunu Invariant geliyor. Half – Life ruhunu yeniden göreceğimiz Invariant hakkında yapılan açıklamalar ve fragmanı içerikte.

Faros Interactive’den Yeni FPS Oyunu Invariant Geliyor!

Invariant oyununun geliştiricisi Faros Interactive, daha önce Skywind ve Serious Sam gibi önemli işlerde çalışmış geliştiricilerden oluşmakta. Faros Interactive, Invariant ile oyun dünyasına iddialı bir şekilde gelmeye hazırlanıyor. En beğenilen birinci şahıs nişancı oyunlarından biri olan Half Life’tan esinlenilerek tasarlanan Invariant, yeni nesil aksiyon ve FPS yapımları arasında yerini alacak.

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Faros Interactive nişancı oyunu Invariant’ı duyurdu ve fragmanını yayınladı. Fragman, oyunun görselleri ve az da olsa konusu hakkında bir fikir vermekte ve bu tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Bilim kurgu öğelerine yer veren yapım 1998 yılında ve Antarktika’da geçmekte. İşte Invariant’ın ilgi çekici teaserı:

Invariant, 1990’lı yılların sonunda Antarktika’daki Nabla araştırma istasyonunda geçmekte. Bilim kurgu severlere de hitap eden bu oyunda bilim insanları, buzulun altında yer alan bir enerji kaynağını araştırmakta ki bu kaynak hayat kurtaran bir konumda. Bu araştırmalar yapılırken Nabla istasyonunda bulunan AI sistemi kontrol dışı kalmakta ve istenmeyen olaylara sebep olmakta.

Heyecanlı bir oyun olan Invariant’ta oyuncu, kontrolden çıkan yapay zeka problemini kontrol altına almak ve bu sorunu yok etmek için istasyona gelen bilim insanını yönetme görevini üstlenecek. Oyuncu bu görevi yerine getirirken her türlü ekipman ve silaha sahip olacak. Nabla’nın içerisinde, karanlık tünellerde ve buzlu alanlarda görevini yerine getirmek için savaşacak.

Oyuncu bu sorundan kurtulmak için bilim insanını yönetirken karşısına çıkan yaratıkları, AI makinelerini, akıl sağlığını kaybetmiş meslektaşları ile savaşacak. Tüm bunların yanı sıra oyuncu, hem reflekslerini hem de zekalarını zorlayıcı bulmacaları çözmeye çalışacak. Invariant konusu ile oldukça ilgi çekici bir yapım olarak oyun dünyasına bomba gibi geliyor.

Invariant Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Faros Interactive’den Josip Makjanić, Invariant ile ilgili yaptığı açıklamada “Antarktika’nın ürkütücü atmosferinde yoğun çatışmayı, zekice hazırlanmış bilmeceleri ve ilgi çekici bir hikayeyi bir araya getiren” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamada oyunun PC için geliştirildiği deklare edildi. Steam platformunda yayınlanacak olan Invariant’ın çıkış tarihi ile ilgili de henüz bir detay bulunmuyor. Oyun hakkında yeni açıklamalar geldikçe biz de siz Cepkolik okurlarına aktarıyor olacağız.