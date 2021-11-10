Fastboot Nedir? Fastboot Nasıl Açılır?

Fastboot, cihazınızın işletim sisteminde size yardımcı olan bir programdır. Bilgisayar ya da Android cihazlarda bazı değişiklikler yapmanıza olanak sağlar. Ancak, Fastboot’u kullanabilmek için cihazınızı Fastboot modunda çalıştırmanız gerekir. Bazı cihaz üreticisi firmalar, kişisel verileriniz için bu dosyaları kilitlerler. Böylece, önyükleyicinin kilidinin açılmasına izin verirler. Eğer Fastboot modu açıksa, önyükleme yapabilir ve farklı komutlar ile değişiklikler yapabilirsiniz.

Hemen hemen her kullanıcı, önyükleyicinin kilidini açmayı tercih eder. Çünkü önyükleyicinin kilidini açmak, özel bir kurtarma işlemini başlatmak, stok üretici yazılımını flaş etmek ve dosya sistemi veya flash bellekte farklı değişiklikler yapmak için Fastboot kullanılır. Bu mod açıkken, cihazınızın önyükleme modunda size yardımcı olur. Ayrıca Fastboot’un en iyi yanı, herhangi bir işletim sistemi yüklü olmadan kullanılabilmesidir. Fastboot, kişisel bilgisayarınızda Fastboot Moduna bağlanmak ve üzerinde kontrol sağlamak için tasarlanmış bir arayüzdür.

Böylece birkaç basit kod yardımıyla Android cihazınızdaki dosyaları değiştirebilirsiniz. Bu modu akıllı telefonunuzda kullanmak için, cihazınızı Hızlı Açılış Moduna getirmeniz gerekiyor. Ardından akıllı telefonunuz ile kişisel bilgisayarınız arasında bağlantı yapmanız gerekiyor. Bağlantı gerçekleştikten sonra Komut Satırı Arabiriminiz aracılığıyla Komut İstemi, bash, Terminal vb. işlemleri yapmak için bilgisayarınızda Fastboot’u başlatmanız gerekir. Oradan, Fastboot komutlarını çalıştırabilirsiniz.

Fastboot Nasıl Açılır?

Fastboot’u açabilmeniz için kişisel bilgisayarınızda ADB ve Fastboot sürücülerinin yüklü olması gerekir. Hangi işletim sistemine sahip olduğunuz, Fastboot işlemi için önemsizdir. Fastboot açma işlemi oldukça kolay ve basittir. İlk olarak kişisel cihazınızda ADB ve Fastboot sürücüleri mevcut değilse yüklemeniz gerekiyor. Ardından akıllı telefonunuzu kişisel bilgisayarınıza bağlayın ve ADB terminalini başlatın.

adb-setup. exe dosyasını çalıştırın ve ardından açılacak olan mavi ekran komut dosyasında ADB ve fastboot çalıştırmak için “ Y ” yazın.

dosyasını çalıştırın ve ardından açılacak olan mavi ekran komut dosyasında ADB ve fastboot çalıştırmak için “ ” yazın. Adb ve fastboot yüklemeleri tamamlanana kadar bekleyin.

Ardından telefonunuz için mevcut son sürüm Google USB sürücülerini yüklemek için “Y” yazın. Bunun ile birlikte telefonunuz bilgisayar ile bağlanacak.

sürücülerini yüklemek için “Y” yazın. Bunun ile birlikte telefonunuz bilgisayar ile bağlanacak. Masaüstünüzde yeni kurulum penceresi açılacak. Bu ekranda “ Sonraki ” sekmesine tıklayın

” sekmesine tıklayın “ Google Inc. Kullanıma Hazır ” mesajı geldiğinde ADB klasörünü Windows/C dizininde görebilirsiniz.

” mesajı geldiğinde ADB klasörünü dizininde görebilirsiniz. Klasör dizinine gelin ve boşluk olan bir alanda Shift tuşuna basılı tutarak mousenizden sağ tık yapın. Ardından “ Komut Penceresini Burada Aç ” seçeceğine tıklayın.

tuşuna basılı tutarak mousenizden yapın. Ardından “ ” seçeceğine tıklayın. Akıllı telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlayın ve okut bölümüne “ adb reboot fastboot ” yazın ve enter tuşuna basın.

” yazın ve tuşuna basın. Akıllı telefonunuz kapanıp ardından fastboot modunda açılacaktır.

Samsung Telefonlarda Fastboot Modu Nasıl Açılır?

Samsung telefonda fastboot için. Telefonu kapatın. “Güç” düğmesi, “Ses Kısma” ve “Home” tuşlarına aynı anda basılı tutarak fastboot moduna giriş yapabilirsiniz.

Xiaomi Telefonlarda Fastboot Modu Nasıl Açılır?

Xiaomi telefonda fastboot için: Telefonu kapatın. “Ses Açma” ve “Kilit” tuşuna aynı anda basılı tutunuz. Xiaomi’nin bazı modellerinde “Güç” ve “Ses Kısma” tuşları kullanılmaktadır.

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