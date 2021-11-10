Sosyal Medya Uygulamaları Ne Kadar İnternet Harcar?

Hemen hemen herkesin bir akıllı telefona sahip olmasıyla, herkesin bir sosyal medya hesabı oldu. Günlük hayatımınız büyük bir bölümünü evde geçirsek de, dışarıya çıktığımız durumlarda mobil verimizi kullanıyor. Bu durumda ise mobil veri kullanımını kontrol altında tutmak ve mobil verimizi verimli bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Birçok akıllı telefon kullanıcısı, sosyal medya uygulamalarının ne kadar internet harcadığını merak ediyor.

Çoğu kişinin de tahmin ettiğini gibi en çok internet tüketen uygulamalar, video ve görsel içeriklere sahip mobil uygulamalardır. Özellikle Instagram ve YouTube, en çok internet tüketen mobil uygulamalar arasında yer alıyor.

En Çok İnternet Harcayan Mobil Uygulamalar Hangileri?

Instagram

Neredeyse herkesin saatlerce vakit geçirdiği uygulama olan Instagram, yaklaşık bir saatlik vakit geçirmenizde 720 MB bir internetinizi harcıyor. Bu yüzden Instagram’da geçirdiğiniz zamana dikkat etmelisiniz.

YouTube

Günümüzde hemen hemen herkes Youtube’dan birçok video izliyor. Yemek tarifi, oyun, tasarım veya eğlence içeriğinde birçok video mevcut. YouTube’da bu kadar çok içerik varken, harcanılan zamanda çok oluyor. Bir YouTube videosunu 360p çözünürlükte izlerseniz, bir saate yaklaşık 300 MB‘lık bir internet harcamasını yaparsınız.

Netflix

Netflix, mobil kullanımlar için bir çözünürlük kısıtlaması uyguluyor. Şöyle ki, eğer Netflix’ten bir dizi ya da film izlerseniz 250 MB‘lık bir internet harcaması yaparsınız. Ancak unutmamalısınız ki düşük çözünürlükte izlerseniz bu veri kullanımını yaparsınız.

Snapchat

Snapchat’in veri kullanımı gayet makul seviyedir. Snapchat, yaklaşık 1 saatlik kullanımda, 160 MB‘lık bir tüketim yapar. Şöyle ki, bir Snap görüntülemek 1 MB internet tüketecektir.

Facebook

Şu an günümüzde çok popüler olmasa da, zamanında dünyayı kasıp kavuran Facebook, bir saatlik kullanımda sizlere sadece 160 MB olarak yansıyacaktır.

Spotify

Müzik, herkesin sevdiğini, dinleyen kişinin ruh halini etkileyen bir olaydır. Bildiğiniz üzere Spotify, sizlere çok özel müzik deneyimi yaşatıyor. Ayrıca Spotify’da bir saatlik müzik ziyafetinin ardından sadece 60 MB‘lık bir internetiniz gidiyor.

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