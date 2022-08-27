Fatih Terim’in Belgeseli Terim Nereden İzlenir ?

Birkaç aydır çekimleri devam eden Fatih Terim‘in “Terim” belgeseli için Netflix, yayın tarihini 23 Ağustos’ta yaptığı bir duyuruyla açıklamıştı. Sosyal medya hesaplarından kısa fragman yayınlayan şirket, Fatih Terim belgeseli için çıkış tarihini 15 Eylül olarak açıkladı.

Netflix’in Terim belgeseli, Galatasaray ile milli takımın eski teknik patronu Fatih Terim’in hayatını anlatacak. Belgeselde, fragmanında da görebileceğimiz gibi, Terim’in anıları hem özel hayatıyla hem de saha içindeki yaşantısıyla ele alınacak.

“Terim” Nereden İzlenecek?

Fatih Terim’in hayatını ve başarılarını kendisinden duyacağımız, birçok kişi tarafından beklenen bu belgesel, 15 Eylül’de Netflix platformundan izlenebilecek.