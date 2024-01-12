FBC Firebreak Nişancı Oyunu Geliyor – 12 Ocak 2024

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Remedy, "FBC: Firebreak" ismini markalama için satın aldı. FBC Firebreak nişancı oyunu geliyor; işte detaylar…

Global oyun sektörünün en ünlü oyun geliştirme stüdyolarından biri konumunda olan Remedy Entertainment’dan dikkat çekici bir hamle geldi. “FBC: Firebreak” ismini markalama için satın alarak tescil ettiği öğrenilen Finlandiya merkezli oyun geliştirme stüdyosunun; “Project Condor” adındaki Control evreninde geçen, co-op nişancı oyunu için bu ismi kullanacağı düşünülüyor. FBC Firebreak nişancı oyunu hakkında henüz çok fazla detay bilinmese de, Cepkolik okurları ile birlikte oyun sektörü gündemine düşen gelişmelere göz atalım…

Remedy, FBC Firebreak İsimli Nişancı Oyunu Geliştirecek

Yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Finlandiya merkezli oyun geliştirme stüdyosu Remedy, 2024 yılına dikkat çekici bir hamle ile giriş yaptı. Bu alanda geliştirdiği önemli yapımlarla bilinen oyun stüdyosu, son olarak “FBC: Firebreak” adını şirket üzerine tescil ettirdi. “Project Condor” adındaki Control evreninde geçecek nişancı oyununda kullanılması planlanan ismin, şimdiden yankı uyandırdığını belirtebiliriz.

Oyunun, şimdiye kadar Project Condor olarak bilinen, Remedy’nin Control evrenindeki işbirlikçi nişancı oyunu olması oldukça güçlü bir ihtimal olarak bekleniyor. Remedy Entertainment’ın üzerinde çalıştığı birkaç oyun var ancak bu projelerin duyurularının zaman çizelgeleri ve ismin verdiği ipuçları göz önüne alındığında, Condor’a resmi bir isim verilmesi “neredeyse kesin” olarak addediliyor.

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FBC: Firebreak Nedir?

Remedy’nin akıllara durgunluk verecek kadar güzel, doğaüstü bir 2019 oyunu olan Control dünyasında; ‘Firebreak’, belirli alanları doğaüstü varlıklardan ayıran, devasa bir uçurum şeklini alan bir sınır alanıdır. Ayrıca, büyük olasılıkla ‘Federal Kontrol Bürosu’ anlamına gelen ‘FBC’ de var olan, yukarıda bahsedilen doğaüstü varlıkları kontrol etmeyi amaçlıyor.

Şu ana kadar bildiğimiz ve oyun kamuoyuna yansıyan bilgiler kadarıyla; Remedy Entertainment’ın geliştirdiği ortak nişancı oyunu, oyuncuların çevreye karşı mücadele ettiği, Control’den alınan düşmanlarla savaştığı ve bu kötü niyetli doğaüstü güçleri yakalamaya çalıştığı bir yapım olacak.

Yakın zamanda piyasaya sürülen oyunda Federal Kontrol Bürosu’nun mevcut olduğu ve Alan Wake ile Control’ün aynı evreni paylaştığı göz önüne alındığında; alternatif olarak bunun yaklaşan Alan Wake 2 DLC’sine bir gönderme olabileceğini öne süren oyun sektörü paydaşları bulunuyor.