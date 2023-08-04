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FC 24’te Yer Alacak Ligler Belli Oldu!

EA Sports FC 24 PC Platformunda 70 Dolar – (1824 TL) gibi bir fiyata satışa çıkacak. Çıkış tarihi ise 29 Eylül 2023 tarihi olarak belirtilmekte.

Mustafa

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FC 24'te Yer Alacak Ligler

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Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere EA Sports FC 24 oyununda yer alacak liglerden bahsedeceğiz.

Yeni çıkacak oyunda oldukça fazla yeniliklerle karşılaşacağız, bunun yanında geçenlerde açıklanan Ballon d’Or töreninin olması oyuna oldukça farklı bir seviye katmış durumda. Gelelim yeni çıkacak oyunda hangi ligler yer alacak bakalım.

  • Avrupa – UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Güney Amerika – CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa
  • İngiltere – Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two
  • Almanya – Bundesliga, 2. Bundesliga,
  • İspanya – La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion
  • İtalya – Serie A, Serie BKT
  • Fransa – Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT
  • Güney Kore – K League 1, K League 2
  • Portekiz – Portekiz Ligi
  • Hollanda – Eredivisie
  • Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada – MLS
  • Suudi Arabistan – Roshn Suudi Ligi
  • Türkiye – Süper Lig
  • Arjantin – Liga Profesional De Futbol
  • Çin – Çin Süper Ligi
  • Belçika – Jupiler Ligi
  • İskoçya – SPFL
  • İsviçre – Credit Suisse Süper Ligi
  • Avusturya – Avusturya Bundesliga
  • İsveç – Allsvenskan Danimarka – 3F Superliga
  • Norveç – Eliteserien
  • Polonya – Ekstraklasa
  • Romanya – Süper Lig
  • Avustralya – A Ligi
  • Hindistan – Hindistan Süper Ligi
  • İrlanda – SSE Airtricity League Premier Division

Son olarak EA Sports FC 24 PC Platformunda 70 Dolar – (1824 TL) gibi bir fiyata satışa çıkacak. Çıkış tarihi ise 29 Eylül 2023 tarihi olarak belirtilmekte.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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