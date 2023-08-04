FC 24’te Yer Alacak Ligler Belli Oldu!

Günümüzün en ünlü oyun geliştirici şirketlerinden biri olan Electronic Arts geçtiğimiz yıl FIFA lisansını anlaşmasından geri çekilerek kendi markası ile yola devam edeceğini açıklamıştı. Bugünkü yazımızda sizlere EA Sports FC 24 oyununda yer alacak liglerden bahsedeceğiz.

Yeni çıkacak oyunda oldukça fazla yeniliklerle karşılaşacağız, bunun yanında geçenlerde açıklanan Ballon d’Or töreninin olması oyuna oldukça farklı bir seviye katmış durumda. Gelelim yeni çıkacak oyunda hangi ligler yer alacak bakalım.

Avrupa – UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi

Güney Amerika – CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa

İngiltere – Premier Lig, EFL Şampiyonası, EFL League One, EFL League Two

Almanya – Bundesliga, 2. Bundesliga,

İspanya – La Liga EA Sports, La Liga Hypermotion

İtalya – Serie A, Serie BKT

Fransa – Ligue 1 Uber Eats, Ligue 2 BKT

Güney Kore – K League 1, K League 2

Portekiz – Portekiz Ligi

Hollanda – Eredivisie

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada – MLS

Suudi Arabistan – Roshn Suudi Ligi

Türkiye – Süper Lig

Arjantin – Liga Profesional De Futbol

Çin – Çin Süper Ligi

Belçika – Jupiler Ligi

İskoçya – SPFL

İsviçre – Credit Suisse Süper Ligi

Avusturya – Avusturya Bundesliga

İsveç – Allsvenskan Danimarka – 3F Superliga

Norveç – Eliteserien

Polonya – Ekstraklasa

Romanya – Süper Lig

Avustralya – A Ligi

Hindistan – Hindistan Süper Ligi

İrlanda – SSE Airtricity League Premier Division

Son olarak EA Sports FC 24 PC Platformunda 70 Dolar – (1824 TL) gibi bir fiyata satışa çıkacak. Çıkış tarihi ise 29 Eylül 2023 tarihi olarak belirtilmekte.