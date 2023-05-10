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Fiat 600 İtalya Sokaklarında Görüldü!

Tahminen markanın tanıtım filmi çektiği düşünülen Fiat 600, nihayet İtalya sokaklarında kamuflajsız bir şekilde karşımıza çıktı. Üstelik elektrikli aracın benzinli motoru da bulunacak.

Cemre Yılmaz

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fiat 600

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Fiat 600 otomobilini vahşi doğada ilk kez görmüyoruz, ama şimdi farklı olarak kamuflaj olmadan caddede ilerliyor. Instagram üzerinden yayınlanan fotoğraflara bakılırsa Fiat muhtemelen arabanın tanıtım videosunu çekiyor. Bu aynı zamanda 2024 Fiat 600’ün çok yakında resmi olarak duyurulacağı anlamına geliyor.

Fiat 600, ICE ve elektrikli araçlar için uygun olan Stellantis’in ACMP / eCMP platformunu temel alan küçük bir otomobildir. Bu nedenle otomobil bazı ülkelerde benzinli motorla da satışa sunulacak. Elektrikli modeli için beklenen özellikler arasında 54 kWh batarya ve tek bir 154hp motor bulunur. Ve gördüğümüz kadarıyla, anında tanınabilir bir tasarıma sahip olacak.

fiat 600 italya
fiat 600 italya

Araç, köşesinde kirpik gibi görünen siyah şeritli göz şeklindeki farları kullanıyor. Gündüz çalışan ışık görevi gören bir LED şerit, farların kenarı boyunca ilerliyor. Arka tarafta şekli ve konumu ile bize orijinal Dacia Duster‘ı hatırlatan stop lambaları görüyoruz.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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