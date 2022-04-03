FIFA 2022 En İyi Futbolcular

FIFA, tüm zamanların en iyi futbol oyunu olarak asla popülaritesini kaybetmiyor. Aksine her geçen gün oyuncu toplamaya devam ediyor. Biz de bu yazımızda FIFA 2022’nin en iyi futbolcularını sizler için derledik.

Lionel Messi

Hem gerçek hayatta hem de FIFA 2022’de dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi… Yıllardır Barcelona’da efsane olan Messi’nin kariyerinden bahsetmemize gerek yok. Son Ballon d’Or ödülünün son sahibi şu anda PSG’de eski takım arkadaşı Neymar Jr. ile devam ediyor.

Robert Lewandowski

Geçtiğimiz Ballon d’Or ödüllerinde Messi’yi geçip ödülü alamaması ile gündem olan, FIFA 2022’ye göre dünyanın en iyi santraforu olan Lewandowski, şu anda ve uzun süredir Bayern Münih’in hücum hattında yer alıyor.

Cristiano Ronaldo

Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve tekrar Manchester United’a gelen oyuncu evine geri döndü. Ayrıca Cristiano Ronaldo, Juventus’dan çalkantılarla geldiği Manchester United’da, evinde kalitesini göstermeye devam ediyor.

Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne, İngiltere Premier Ligi’nde Manchester City’nin orta sahasında görev alan Belçikalı profesyonel bir futbolcudur. Bu arada 2015 yılında 232.200.000 €’luk bir serbest kalma maddesi ile kulübe katıldı ve sözleşmesi 2025 yılına kadar geçerli. Ayrıca De Bruyne, Belçika milli takımında da görev alıyor.

Kylian Mbappe

FIFA 2022’nin kapak yıldızı, dünyanın en genç Dünya Kupası kazanan oyuncularından biri olan Kylian Mbappe, Monaco’dan transfer olduğu PSG’de yıllardır Neymar ile lige ambargo koyuyor. Ayrıca şimdi yanlarına Messi de eklenince PSG, Şampiyonlar Ligi’nde de büyük bir tehdit oluşturacak gibi.

Neymar Jr

Brezilya’nın yıldız yerleştirme merkezlerinden Santos takımından Barcelona’ya; flaş bir transfer ile dünyayı sarsan, orada Messi ve Suarez ile dünyanın; en iyi hücumcu 3’lülerinin arasına giren Neymar Jr; yine şok bir transferle PSG’ye gitmişti ve hâlâ orada ancak yıllar sonra şu anda Messi’yle kavuşmuş durumdalar.

Jan Oblak

Jan Oblak, Atletico Madrid’in kalesini koruyan Sloven profesyonel bir futbolcudur. Kulübe 2014 yılında 238.000.000 € tutarında; bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Kendisi FIFA 2022’ye göre şu anda dünyanın en iyi kalecisi.

Harry Kane

Popüler biri haline geldiği Tottenham kulübünde hâlâ santrafor olarak görev alan; İngiliz oyuncu Harry Kane, Premier Lig’in önde gelen hücumcularından biri. 2010 yılında 246.100.000 €’luk bir serbest kalma maddesi ile; kulübe katıldı ve sözleşmesi 2024 yılına kadar geçerli. Kane ayrıca İngiltere milli takımında da santrafor olarak görev alıyor.

N’Golo Kante

Afrika kökenli Fransız N’Golo Kanté, İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’nin orta sahasında görev alıyor. Kulübe 2016 yılında 185.000.000 € tutarında bir serbest kalma maddesi ile katıldı ve sözleşmesi 2023 yılına kadar geçerli. Ayrıca uluslararası müsabakalarda 13 numara forma giyen Fransa milli takımıyla da Dünya Kupasını kazandı.

Manuel Neuer

Yıllardır Bayern Münih’in kalesini koruyan ve kaleden çıkışlarıyla ikonikleşen Neuer; FIFA 2022’nin en iyi ilk 10 oyuncusunun arasında yer alsa da en iyi kalecisi değil. Kendisi Almanya milli takımının da kalesini koruyor ve Bayern Münih ile; 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.