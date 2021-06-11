FIFA 21’in Kaynak Kodu Çalındı ve Hacklendi!

EA, bir veri ihlali ile darbe aldı. Saldırıdan sorumlu bilgisayar korsanları, şirketin diğer oyun geliştirme araçlarıyla birlikte FIFA 21‘in oyun motorunun kaynak kodunu da çaldı.

Bir rapora göre, bu bilgisayar korsanları şirketin Frostbite oyun motorunun kaynak kodunu da satıyorlar. Bu motor sadece FIFA 21 için değil, stüdyonun popüler Battlefield serisinde de kullanıldı. Sorumlu grubun, bu verilerin bilgisayar korsanlığı forumlarında satıldığını ve yalnızca bilgisayar korsanlığı topluluğunun büyük isim üyelerinden gelen teklifleri dikkate alacağını bildirdiği söyleniyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, kaynak kodları oyun geliştirme için oldukça önemlidir, bu nedenle EA gibi bir şirketin böyle bir veri ihlalinden muzdarip olması çok ciddi diyebiliriz. Son zamanlarda, bu tür saldırılar Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 oyun motorlarının kaynak kodunu kaybeden CD Projekt Red‘i de etkilemişti.

Kaynak kodların sızdırılması, oyunun iç işleyişinin net bir şekilde görülmesini sağlayarak, geliştiricilerin amaçlamadığı hileler ve hack’ler oluşturmalarına izin verdiği için oyunların kendileri için sorun anlamına da gelir. Veri ihlali mutlaka bir şirkete büyük ölçüde zarar vermese de, gelecekte veya şu anda geliştirilmekte olan diğer projelerde sızıntılar sunar.

Ayrıca, bilgisayar korsanları ayrıca Microsoft Xbox ve Sony’nin SDK’ları ve API anahtarlarının da satışa hazır olduğunu ve toplam 780 GB değerinde çalıntı malları gösteren bir ekran görüntüsüne sahip olduklarını iddia etti. Şirketten bir sözcü bu haberi doğruladı ve bilgisayar korsanlarının yalnızca “sınırlı miktarda oyun kaynak kodu ve ilgili araçlarla” ayrıldığını belirtti.