Futbol ve oyun sevgisini birleştiren Fifa Online 4 EA Sports tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz bir oyundur. Ülkemizdeki sınır tanımayan futbol sevgisi sonucunda Fifa Online 4’ün özel olarak Türkçe versiyonu da bulunmaktadır. Oyun bu kadar popüler olunca “Fifa 4 Online sistem gereksinimleri” ve “Fifa Online 4 kaç gb” gibi soruların yanıtları da merak edilmektedir.

FIFA Online 4’ün oyuncular nezdinde bu kadar popüler olmasını sağlayan nedenlerden bir diğeri Türkçe spiker desteğidir. Oyunun Türkçe arayüzü bulunduğu gibi maç anlatımını Murat Kosova yapmakta, yorumları ise Nebil Evren seslendirmektedir.

Diğer yandan FIFA Online 4’ün mobil sürümü de vardır. Bu sayede oyuncular iOS ve Android cihazlardan FIFA Online 4 yaşama keyfini yaşayabilirler. Mobil ve PC oyuncularının çapraz platform eşleşmeleriyle karşılaşması da söz konusu değildir.

FIFA Online 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

Oyuncuların keyifli bir oyun için sahip olması gereken minimum Fifa 4 sistem gereksinimleri şu şekildedir:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya daha yenisi

İşlemci: AMD Athlon II X4 620 – Intel Core i3-2100 3.1 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7570 – NVIDIA Geforce GT730

Depolama: 20 GB

FIFA Online 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Oyun seyrini üst noktalara taşımak için önerilen FIFA Online 4 sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2550 / AMD FX-6350

Bellek: 8 GB Ram

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD Radeon HD 6870

Depolama: 20 GB

FIFA Online 4 Kaç GB?

FIFA Online 4 oynamak için temel kurulumlar dahil olmak üzere en az 20 GB boş alana gereksinim vardır.

FIFA Online 4 Nasıl İndirilir?

FIFA Online 4 indirmek için iki farklı yöntem vardır. Bunlardan ilki FIFA’nın resmi web sitesinden gerekli adımları indirmek ve bilgisayara kurmaktır. Diğer yöntem ise Garena PC üzerinden indirmektir. Garena PC birçok oyunu destekleyerek ücretsiz bir sunucu sağlar. Oyuncular sanal ağ kurarak iyi rakiplerle karşılaşabilir ve istedikleri oyunların tadını çıkarabilirler.

FIFA Online 4 Ücretsiz mi?

FIFA Online 4 ücretsiz bir şekilde indirilebilir ve oynanabilir. Ancak oyun içindeki satın alımlar tüm oyunlarda olduğu gibi ücretli bir şekilde yapılabilmektedir.

FIFA Online 4 Nasıl Oynanır?

FIFA Online 4 en iyi futbol menajerlik oyunları arasında yer alır. FIFA Online 4 doğrudan ya da Garena PC üzerinden kurulabilmekle birlikte oyuncuların makine yapılandırmasının uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

Garena PC kullanarak FIFA Online 4 yüklemek için;

Garena hesabına kaydolun.

Garena PC’yi indirerek bilgisayarınıza kurulum işlemini, ekranda çıkan talimatları izleyerek tamamlayın.

Garena PC’den FIFA Online 4 simgesini seçerek üzerine tıklayın.

Yükle butonuna tıklayarak işlemin tamamlanmasını bekleyin.

Oynat butonuna tıklayarak FIFA Online 4 deneyiminin tadını çıkarmaya başlayın.

FIFA Online 4’ü doğrudan yüklemek için;

Ayrıca bir Garena hesabınız bulunmuyorsa öncelikle kayıt olun ve FIFA Online 4’ü indirin, bilgisayarınıza yükleyin.

Garena PC’yi indirerek kurulumunu tamamlayın.

Garena PC’den FIFA Online 4’ü seçin.

Klasör kurulumunu tamamladıktan sonra FIFA Online 4 klasörünü seçin ve Tamam butonuna tıklayın.

Kurulum takıldıktan sonra FIFA Online 4’ü açıp oynamaya başlayabilirsiniz.

FIFA Online 4 oyunculara oyuna her gün giren, oyunda kalınan süre ve yapılan maç sayısına göre ödüller verir. Oyuncular istedikleri taktikle oynamak için teknik direktör menüsünü kullanabilirler. Seviye atladıkça antrenör puanları artar. Oyuncular geliştirilebilir, kadro dışına alınabilir. Günlük ve haftalık hedefler tamamlandıkça ödüller alınabilir. Ayrıca forma, forma numarası ve futbolcu dış görünüşü gibi özelleştirmeler yapılabilir.

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