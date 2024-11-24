Ana Sayfa » Oyun FIFA Rivals Mythical Games ile Geliyor! Oyun FIFA Rivals Mythical Games ile Geliyor! Emine Emre 1 Görüntüleme

FIFA çok uzun yıllar boyunca, yaklaşık 30 yıl, EA ile çalıştı. Oyunun lisans anlaşması EA Games’teydi ancak 2023 yılında lisans ücretinde oldukça fazla bir artış yapılması sebebi ile bu anlaşma sona ermişti. Bu sürede EA Games, EA Sports FC yapımını duyurdu ve büyük de bir başarı yakaladı. Diğer tarafta ise FIFA da lisans anlaşması yapmak için firma arayışında idi ve Mythical Games ile anlaşma imzaladı. FIFA Rivals Mythical Games ile geliyor. İşte ayrıntılar…

FIFA Rivals Mythical Games ile Geliyor!

Daha önce EA Games ile çalışan FIFA yeni lisans sözleşmesini Mythical Games ile imzaladı. Bu anlaşma neticesinde ilk çıkan yapım FIFA Rivals mobil oyunu oldu. Mythical Games; Nitro Nation World Tour, NFL Rivals ve Blankos gibi dünya çapında bilinen oyunları ile ün yapmış, yeni nesil oyun geliştiricisi bir şirket. Oyunlarında blockchain teknolojisini kullanan şirket şimdi de FIFA Organizasyonu ile anlaşma yaparak FIFA Rivals mobil oyununu tasarlamakta.

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Oldukça başarılı bir oyun şirketi olan Mythical Games’in geliştirdiği bu FIFA Rivals’te oyuncular kendi kulüplerini kurarak yönetebilecekler. Söz konusu mobil oyunda oyuncular kendi kadrolarını kurarak, onları geliştirebilecek ve karşı takım oyuncuları ile muhteşem bir rekabete sokabilecekler. Oyunda gerçek zamanlı PvP arcade oynayış tarzı bulunmakta ve oyuncu yetiştirdikleri futbolcuları rakip oyuncuya karşı kullanabilecek.

Oynaması Ücretsiz!

Bu mobil FIFA Rivals oyunu, oynaması ücretsiz bir yapım olarak sunulacak ancak oyuncu oyun içi harcama yapabilecek. Bu kapsamda oyuncular şirketin Mythos blok zincirine destek amaçlı para harcayabilecek; örneğin kendi takım oyuncuları için gerçek para kullanarak yeni şeyler alabilecekler.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström söz konusu lisans anlaşması ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda Grafström, Mythical Games ile yapılan bu anlaşmadan oldukça mutlu olduğunu, FIFA Rivals’ın FIFA kütüphanesinin genişlemesine muhteşem bir katkı sağladığını açıkladı. Yeni oyunun inovatif bir yaklaşımla tasarlandığını aktaran Mattias Grafström, oyun hakkında ayrıntılı bilginin ilerleyen dönemde açıklanacağını bildirdi.

Ne Zaman Çıkacak?

Futbol oyunu severlerin oldukça dikkatini çeken bu oyun hakkında oyun severlerin en merak ettiği detaylardan biri de elbette “FIFA Rivals ne zaman çıkacak” sorusu. Bu konuda net bir tarih belirtilmese de oyunun 2025 yılının yaz aylarında, mobil platformlarda (Android ve iOS) oyuncuya sunulacağı belirtilmiş durumda. Yeni detaylar ortaya çıktıkça siz Cepkolik okurlarına duyurmaya devam edeceğiz.