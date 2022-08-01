Günümüzün neredeyse en çok tartışılan ve fantastik filmlere konu olan paralel evrenin sırrını daha tam olarak çözmüş değiliz. Birçok bilim insanı paralel evren hakkında teori üretmekte fakat tam anlamı ile sırrının çözüldüğü söylenemez bu yazımızda filmlere konu olan paralel evren nedir bilimsel açıklamasını yapacağız.

Paralel evrenler nereden çıktı diye sorarsak bunun iki yanıtı var: Felsefi yanıtı ve fiziksel yanıtı şeklinde ortaya atılan bazı teoriler mevcut. Atılan teoriler şu şekilde;

Antropik İlke

Sicim ve M Teorileri

Zar Kozmolojisi

Şişme Modeli

Paralel Evren Nedir?

Paralel evren nedir sorusuna gelecek olursak Çoklu evren yani paralel evren, birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel toplamına denir. Bilim insanları teleskop ile gözlemlerine dayanarak bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir.

Çoklu evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütününe denir. Bu evrenler var olan her şeyi bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri kapsayacak şekildedir.

Kuantum fiziğinden türetilen çoklu dünyalar yorumuna göre alternatif kopyalarımızın yaşadığı paralel evrenler mevcut. Bazı çoklu evren modellerinde bizim evrenimizin alternatif kopyaları bulunmamakta. Çoklu evren modellerinin bir kısmında ise bizim evrenimizin kopyaları yoktur; kainatta sonsuz sayıda farklı evren mevcuttur.

Bilindiği üzere paralel evreni konu alan filmlerde bir kişinin kopyası farklı bir evrende yaşıyor olması dikkat çekiyor.

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