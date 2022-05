Doctor Strange Vizyona Girdikten Sonra Rekor Kırdı!

3 gün önce vizyona giren yeni Marvel filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 2 günde rekor kırdı.

İlk kez 2016 yılıyla beraber beyazperde de karşımıza çıkan Doctor Strange, Marvel dünyasının sevilen kahramanlarından birisi oldu. Özellikle bilgilik ve doğrucu kararlarla beraber bizlere olgunluğu temsil eden Doctor Strange, devam filminde de yoğun bir ilgi gördü.

Pandemi ile beraber insanların en çok özlediği aktivitelerin başında elbette sinemalar yer alıyordu. Özellikle Marvel evreni son filmleri ile beraber birçok izleyeni büyüledi. Hal böyle olunca her Marvel filmi dört gözle beklenir oldu. Pandemi döneminde çıkacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, salgın yüzünden bekleyiş içerisindeydi. Bu bekleyiş 5 Mayıs günü bitti ve izleyiciler Doctor Strange ile buluştu. Yaklaşık 3 gündür vizyonda olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness rekor bir gelir elde etti.

İlk gün sadece ABD’de vizyona giren Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 36 milyon dolarlık bir gelir elde etti. 6 Mayıs’ta da tüm dünyada vizyona giren Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 85.7 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Doctor Strange böylelikle iki günde 121.7 milyon dolarlık bir gelir elde etti.

Spider-Man: No Way Home’dan sonrası konu eden Doctor Strange in the Multiverse of Madness, büyük bir heyecanı bizlere taşıyor. Özellikle Marvel dünyasını kökten etkileyecek olayların yaşandığı bu filmde, izleyenler aksiyonu doyacağa benziyor.

Sony, Venom 3’ün Çekileceğini Duyurdu!