Sony, Venom 3’ün Çekileceğini Duyurdu!

Sony, ilk iki filmiyle beraber çok yoğun ilgi gören Venom filminin üçüncüsü için çekimlere başlanacağını açıkladı.

2018 yılıyla beraber hayatımıza giren Venom, izleyenler tarafından çok sevildi. 2021 yılıyla serinin üçüncü filmi vizyona girerken, olağanüstü bir hayran kitlesi oluştu. Son olarak 2021 Aralık ayında vizyonda olan Spider-Man: No Way Home filminin son sahnesinde ortaya çıkan Venom, izleyenlere 3. filmin sinyallerini vermişti. Üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra Sony, müjdeli haberi verdi ve Venom’um üçüncü filmini duyurdu.

Venom 3 haberi ilk olarak yapımcı Amy Pascal tarafından doğrulandı. Bunun ardından Sony, Venom’un üçünü filmini, CinemaCon etkinliğinde resmen duyurdu. Tom Hardy’nin başrol olduğu filmin üçüncü seride olup olmayacağı hakkında ise henüz bir bilgi yok.

Üçüncü filmle beraber Spider-Man evreninin genişlediği tahmin ediliyor. Özellikle hayranlar tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında teoriler konuşuluyor. Ayrıca birçok Spider-Man hayranı Venom filminde Spirder-Man olarak Andrew Garfield’ı görmek istiyor. Konu hakkında resmi bir açıklama yapmayan Sony, önümüzdeki günlerde Venom 3 hakkında daha fazla bilgiyi paylaşacağa benziyor.

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