Netflix’te Yeni Çıkacak Dizi ve Filmler (Mayıs 2022)

Netflix, 2022’nin beşinci ayında platformda pek çok sayıda müthiş içerikler yayınlayacak, bu yüzden şimdi yayınlanan en iyi filmleri ve dizileri takip ederek baharı hoş bir içerikle renklendirebilirsiniz.

Netflix, bu ay da harika içeriklere imza etmek için kolları sıvadı. Mayıs ayına girmeden hemen önce Laura ve Massimo’nun tutku dolu yolculuğu ve 365 Gün’ün ikinci filmi Bugün ile nefeslerimizi tutacağız. Ayrıca, Erşan Kuneri, Hayat Kırkında Başlar, Blood Sisters ve The Sound of Magic adlı yepyeni içerikler de bizi bekliyor. Harika filmler de cabası…

Bu arada tüm seçeneklerinizi filtrelemeye ve bu ay Netflix’te ne izleyeceğinize karar vermeye çalışıyorsanız; Narcos (Mexico), Stranger Things ve Squid Game gibi yapımları seveceğiniz; diğer birçok harika yeni Netflix serilerine de göz atabilirsiniz.

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Netflix Yeni Dizi ve Filmler

Heartstopper (22 Nisan)

Dizi, açıkça eşcinsel endişeli bir çocuk olan Charlie ve iyi kalpli bir rugby oyuncusu olan Nick hakkındadır. İkisi de aynı İngiliz erkek okuluna gidiyorlar ve tanıştıklarında hemen bir bağlantı kuruyorlar ve arkadaş oluyorlar.

365 Gün: Bugün (27 Nisan)

Laura ve Massimo tutku dolu bir aşk yaşamaktadır. Ancak Massimo’nun aile ilişkileri ve Laura’nın kalbini kazanmaya çalışan gizemli bir adam, çiftin hayatını zorlaştırır.

Marilyn Monroe Kasetlerdeki Sırlar (27 Nisan)

Marilyn Monroe: Kasetlerdeki Sırlar, Marilyn Monroe’nun gizemli ölümünü mercek altına alıyor. Belgeselde efsanevi sanatçıyı tanıyan insanlarla yapılan röportajlara yer veriliyor.

Şahane Hayaller (29 Nisan)

Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur.

Spiderman: Far From Home (30 Nisan)

Marvel Sinematik Evreni’nin 23. filmi olan Spider-Man: Far From Home, Endgame’de yaşananlar sonrası tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter Parker’ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi sırasında Nick Fury’nin gizemli bir görevi üzerine yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

Hayat Kırkında Başlar (4 Mayıs)

Acı gerçeklerle yüzleşen ve yaşama sevincini yeniden kazanmak isteyen bir şef, ortağı ve arkadaşı olan başka bir şefle birlikte Cancún’daki bir yemek yarışmasına katılır.

Blood Sisters (5 Mayıs)

Tehlikeli bir sır paylaşan Sarah ve Kemi adlı iki yakın arkadaş, zengin bir damadın nişan töreni sırasında ortadan kaybolmasıyla kaçmak zorunda kalır.

Yavru Hayvanların Gizli Yaşamı (5 Mayıs)

Vahşi doğadaki yaşamın iniş çıkışlarıyla baş etmeyi öğrenen aslan, fil, penguen, pangolin ve diğer hayvan yavrularının maceralarını izleyin.

Aykut Enişte 2 (6 Mayıs)

Aykut Enişte 2, Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut’un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

Yol Arkadaşım (6 Mayıs)

Çalışkan Auden, üniversiteye girmeden önceki yaz gizemli Eli ile tanışır. Geceleri Eli ile atıldıkları maceralarla, es geçtiği o kaygısız gençliği yaşama fırsatı bulur.

The Sound of Magic (6 Mayıs)

Terk edilmiş bir lunaparkta yaşayan bir sihirbaz, hayatın acımasız gerçekleri altında ezilen genç bir kızın yaşadığı sorunları ortadan kaldırır ve ona umut ışığı olur.

Zoraki İkili (6 Mayıs)

On yıl sonra tekrar bir araya gelmek zorunda kalan iki uyumsuz polis, büyük bir komplonun tehdit ettiği bölünmüş bir Fransız kasabasında işlenen cinayeti araştırır.

Marmaduke (6 Mayıs)

Kocaman bir yüreğe sahip olan ama başı bir türlü dertten kurtulmayan pasaklı ve yaramaz Marmaduke, köpek şovu dünyasında öne çıkmak için gereken niteliklere sahip midir?

Satranç (10 Mayıs)

Gestapo tarafından tek kişilik hücreye kapatılan bir avukat onu esir alanların psikolojik işkencelerine direnmek için satranç dünyasının derinliklerine dalar.

Babamız (11 Mayıs)

Ev tipi DNA testiyle birçok üvey kardeşi olduğunu öğrenen bir kadın, sperm bağışı ve popüler bir kısırlık doktoruyla ilgili şoke edici bir entrikayı açığa çıkarır.

42 Days of Darkness (11 Mayıs)

Şili’deki bir kasabada bir kadın, bir medya fırtınası ve polis soruşturmasının ortasında kayıp kız kardeşini bulmak için çılgınca bir arama yürütüyor. Gerçek bir vakadan ilham alındı.

Erşan Kuneri (13 Mayıs)

Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı film türlerini denemek ve pornocu yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.

Güneşin Karanlığında (13 Mayıs)

Bir kaza sonrası gözden düşen Los Angeleslı yetenekli avukat Mickey Haller, aldığı cinayet davasıyla kendiyle özdeşleşen Lincoln’ünde kariyerine yeni bir başlangıç yapar.

Karanlık Kız (17 Mayıs)

Film, güney İtalya’daki küçük bir sahil kasabasında yaz tatilindeyken genç bir anne ve kızına takıntılı hale gelen Leda adında orta yaşlı bir kadın hakkındadır. Bu anne ve kızına olan takıntısı, Leda’yı geçmişinin sırlarıyla yüzleşmeye zorlar.

Toskana (18 Mayıs)

Danimarkalı bir şef, babasından kalan mirası satmak için Toskana’ya gider. Burada tanıştığı bir kadın, hayata ve aşka bakışını kökten değiştirmesi için ona ilham verir.

Mükemmel Aile (18 Mayıs)

Lucía, oğlunun kız arkadaşının tuhaf ailesiyle tanıştığında başta hayrete düşer. Ancak bu ailenin kendi katı ve kuralcı hayatı üzerinde yaratacağı etkiden habersizdir.

Kusursuz Uyum (19 Mayıs)

Los Angeleslı hırslı bir şarap şirketi yöneticisi bir müşteriyi kazanmak için Avustralya’daki bir çiftlikte çalışmayı kabul eder ve orada özgür ruhlu bir adama âşık olur.