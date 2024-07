Ana Sayfa » Oyun Final Fantasy 14 Mobil Versiyonu Ne Zaman Çıkacak? Oyun Final Fantasy 14 Mobil Versiyonu Ne Zaman Çıkacak? Emine Emre 2 Görüntüleme

Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu olan Final Fantasy 14 oyunu şimdiye dek PC ve konsollarda oynanabilmekte idi. Ancak şimdi mobil oyuncular için müthiş bir gelişme var; oyun mobile geliyor. Peki Final Fantasy 14 mobil versiyonu ne zaman çıkacak? İşte ayrıntılar…

Final Fantasy 14 Mobil Versiyonu Ne Zaman Çıkacak?

Final Fantasy serisinin en sevilen oyunlarından olan Final Fantasy 14 sonunda mobile geliyor. Şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor ancak gelen sızıntılar bu yönde. Final Fantasy 14 şu an için konsollarda ve PC’de oynanabiliyor. Eğer çıkan haberler doğruysa, mobil oyuncularının uzun zamandır beklediği şey gerçekleşmiş olacak.

Final Fantasy, Square Enix tarafından geliştirilmekte. Square Enix’in sevilen MMORPG oyunu Final Fantasy 14 oyununun mobil versiyonunun ise Tencent tarafından geliştirileceği söylenmekte. Oyunun mobil versiyonu hem iOS hem de Android cihazlara uyumlu bir şekilde olacak. Tencent’in geliştireceği bu yapım Final Fantasy 14 Online’ın ilk mobil oyunu olacak.

Final Fantasy serisinin ilk oyunu 2001 yılında piyasaya sürüldü. Final Fantasy 14 oyunu ise ilk olarak 2010 yılında PC için yayınlandı ancak başarılı olamadı. Akabinde 2013 yılında yeniden PC ve PS3 platformları için piyasaya sunuldu ve ilk oyunun yerini aldı. Bu defa oyun büyük bir başarı yakaladı. Final Fantasy 14, Final Fantasy 11 oyunundan sonra serinin 2. MMORPG’si olarak oyuncuya sunuldu.

Final Fantasy 14 Mobil Tencent Tarafından Geliştirilecek

Final Fantasy 14 oyun endüstrisinin en sevilen ve en popüler MMORPG oyunlarından biri olarak bilinmekte. Bu oyun PC, PS3, PS4, PS5 ile Xbox Series X / S platformlarında oynanabilmekte ancak mobil versiyonunun daha geniş oyuncu kitlesine ulaşması beklenmekte. Mobil versiyonun Tencent gibi bir dünya devi tarafından geliştirilmesi oldukça iyi bir oyunun sunulacağı anlamına geliyor.

Mobil oyunlar konusunda Tencent oldukça başarılı ancak bu oyun dokunmatik ekranda oynaması zor bir yapıya sahip. Oyundaki pek çok kabiliyet ve beceri aslında dokunmatik ekrana uygun değil. Dolayısıyla mobil versiyon nasıl bir oynanış ile gelecek oldukça merak ediliyor. Bununla birlikte mobil oynanışın nasıl olacağı ile ilgili ortaya çıkan herhangi bir bilgi olmadığını da belirtelim.

Final Fantasy 14 mobil oyunu, hem tabletlerde hem de akıllı telefonlarda oynanabilecek. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak bu sızıntılar bile mobil oyuncuları heyecanlandırmaya yetti diyebiliriz. Resmi açıklamalar geldiğinde biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.

Final Fantasy 14 Hakkında

Final Fantasy 14 MMORPG oyunu hakkında bazı bilgileri yukarıda verdik ancak oyunun diğer önemli özelliklerinden de bahsedelim. 2013 yılında oyuncuya sunulan bu yapım devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyunu ve aksiyon oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Oyun severler tarafından oldukça beğenilen bu yapım şimdiye dek pek çok ödül almıştır.

Bu kapsamda The Game En İyi Devam Eden Oyun Ödülü, Gittikçe Gelişen Oyun Dalında Bafta Oyun Ödülü, The Game En İyi Topluluk Desteği Ödülü ve NME Award for Best Ongoing Game ödüllerine layık görülmüştür. Final Fantasy 14 tasarımcısı; Naoki Yoshida ve Nobuaki Kōmoto’dur.