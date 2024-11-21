Ana Sayfa » Oyun Final Fantasy 14 Mobile Geliyor, Resmi Fragmanı Yayınlandı! Oyun Final Fantasy 14 Mobile Geliyor, Resmi Fragmanı Yayınlandı! Emine Emre 3 Görüntüleme

Devasa çevrim içi çok oyunculu oyun (MMORPG) alanında en sevilen yapımlardan biri olan Final Fantasy 14 mobile geliyor. Final Fantasy 14 Mobile versiyonu uzun zamandır beklenmekteydi ve nihayet duyurusu yapıldı; resmi fragmanı yayınlandı. Lightspeed Studios tarafından geliştirilen yapım hakkında merak edilen detaylar ve tanıtım videosu içerikte.

Final Fantasy 14 Mobile Geliyor!

Final Fantasy 14 Mobile’ın çıkışı oyun severler tarafından heyecanla beklenmekteydi ve nihayet gelişine ilişkin duyurusu yapıldı. Final Fantasy XIV Mobile, Diablo ve Monster Hunter ‘dan sonra mobilde yayınlanacak yeni MMORPG olacağından oyun severler tarafından merakla beklenmekte. Bu mobil MMORPG oyununun yayınlanan ilk tanıtım videosu da oldukça ilgi çekici detaylar içeriyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yayınlanan tanıtım videosunda yapımcı Naoki Yoshida oyun hakkında açıklamalara bulunmakta. Bu kapsamda oyunun Tencent bünyesinde yer alan Lightspeed Studios tarafından geliştirildiğini söyleyebiliriz. Naoki Yoshida, Android ve iOS’ta yayınlanacak olan Final Fantasy XIV Mobile’ın Lightspeed tarafından geliştirilirken son derece titizlikle işlerin yürütüldüğünü aktardı.

Yoshida açıklamasında oyunun savaş içeriği, sınıfları, hikayesi ve diğer tüm detayların aslından uzaklaşmayacak şekilde mobil için tasarlandığını aktardı. Final Fantasy XIV 2013 yılında oyuncuya sunuldu ve mobil versiyonu için oldukça uzun bir süredir bekleniyor. Oyunun yayınlanan resmi fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Yapımcı Naoki Yoshida’nın bahsettiği üzere Final Fantasy XIV Mobile 9 ana sınıf ile başlayacak. İlerleyen dönemlerde de yeni sınıflar oyuna eklenecek. Final Fantasy 14’ün geliştiricisi ve yayıncısı Square Enix ise mobil versiyona henüz hangi detayların ekleneceğini açıklamadı.

Ne Zaman Çıkacak?

Popüler MMORPG’nin mobil versiyonu hakkında bazı açıklamalarda bulunan Japon dergisi Famitsu, bahse konu oyunun oynaması ücretsiz bir sistemle geleceğini söylemekte. Bunun yanı sıra oyunda gacha mekanikleri yer almayacak ve oyunda 8 kişilik savaşlar ile karakterlerin geri dönüşü de olacak.

Oyunun ne zaman çıkacağı da elbette en çok merak edilen detaylardan biri. Bu kapsamda kesin bir tarih belli olmasa da Tencent’in kısa bir süre içerisinde Final Fantasy 14 Mobile test aşamasını başlatması bekleniyor. Test aşaması öncelikle Çin pazarında başlatılacak ve bu aşamada oyun hakkında çok daha fazla detayı öğrenebileceğiz. Yeni ayrıntılar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.