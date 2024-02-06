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Sevilen Japon video oyun serisi Final Fantasy’in 14. oyunu için yeni bir güncelleme kısa bir zaman içinde geliyor. Final Fantasy 14 Xbox özel açık betası 21 şubat’ta oyuncuyla buluşacak. Söz konusu Xbox açık betasında, deneme sürümünde bulunan içeriklerin de yer alması bekleniyor. Oldukça sevilen bir oyun olan Final Fantasy 14’ün yeni güncellemesi ile alakalı detaylar içeriğimizde…

Final Fantasy 14 Xbox Özel Açık Betası 21 Şubat’ta Geliyor

Final Fantasy hayranlarına hitap eden ve oyun hakkında pek çok detayın paylaşıldığı The Lodestone sitesinde yayınlanan bir habere göre, Final Fantasy 14’ün yeni güncellemesi 21 Şubat’ta geliyor. Habere göre bu yeni sürüm bir açık beta uygulaması şeklinde ve Xbox kullanıcılarına özel olacak. Bu kapsamda Xbox Series X ve S konsol kullanıcıları beta sürümünü deneme şansına sahip olacaklar. Anca burada şöyle bir ayrıntı söz konusu ki; beta sürümü yalnızca “yeni kullanıcıların” erişimine açık olacak.

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Hali hazırda Xbox’ta Final Fantasy 14 oyuncusu olan kullanıcıların erişim sağlayamayacağı bu açık beta sürümü kapsamında çevrim içi satın alma işlemleri de aktif olacak. Bununla beraber ücretsiz deneme sürümü ile birlikte oyuncu, aynı içeriği tecrübe edebilecek ve sürümde bulunan sınırlamalar betada da bulunacak. Bunların yanı sıra Xbox açık beta sürümünü denemek isteyen kullanıcıların Xbox Game Pass üyesi olmaları da zorunlu değildir. Xbox beta sürümü haberleri ile ilgili detaylar The Lodestone web sitesinde yer almaktadır.

Final Fantasy 14 oyunu için yeni büyük güncellemenin ise 2024 yılı içerisinde geleceği belirtilmekte. Serinin yeni güncellemesinin adı ise Final Fantasy 14: Dawntrail olarak belirlenmiş durumda. Yeni güncelleme Dawntrail’in 2024 yılı yaz aylarında yayınlanması bekleniyor. Ancak oyunun geliştiricisi Square Enix, güncelleme için tam bir tarih vermedi. Oyun kapsamında daha iyi görsel iyileştirmelerin, daha çok sayıda müttefik sisteminin yanı sıra yeni hikaye içeriklerinin olması da beklenmekte.

Final Fantasy 14 Hakkında

Final Fantasy 14, Square Enix tarafından geliştirilmekte ve yayınlanmaktadır. Nobuaki Komoto tarafından tasarlanan oyun 2010 yılında PC için yayınlanmıştır. Devasa çok oyunculu bir çevrimiçi rol yapma oyunu olan Final Fantasy serisinin 14 oyunu, Final Fantasy 11 oyunundan sonra ikinci MMORPG’si olarak tanımlanmaktadır. Naoki Yoshida’nın yönetmekte olduğu Final Fantasy 14’ün yeni güncellemesi olan Dawntrail ise 2024 yazında piyasaya sürülecektir.