Square Enix tarafından geliştirilen çevrim içi çok oyunculu sevilen oyun Final Fantasy 14 Xbox’a geliyor. Sektörün en beğenilen yapımlarından biri olan macera oyunu artık Xbox Series X ve S’te olacak. Bu habere oldukça sevinecek olan Xbox konsol sahipleri oyunun gelmesini dört gözle bekliyor. Peki Final Fantasy 14 ne zaman Xbox’a geliyor? İşte detaylar…

Final Fantasy 14 Xbox’a Geliyor!

Final Fantasy 14’ün Xbox’a gelişinin haberi oyun dünyasında oldukça olumlu karşılandı. Bu haber özellikle Xbox konsol sahiplerini mutlu etti. Microsoft Gaming’in sektörde yeni stratejilerle ilerlediği biliniyor. Bu kapsamda Xbox konsol içeriklerine de yenileri ekleniyor. Xbox’a eklenecek yeni içeriklerden biri de belirttiğimiz gibi Final Fantasy 14.

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Geçtiğimiz günlerde oyunun geliştiricisi Square Enix yaptığı açıklamada 21 Mart tarihinde Final Fantasy 14 oyununun Xbox Series X ve S’de erişilebilir olacağını deklare etti. Final Fantasy 14 oyunu bilindiği üzere 2013 yılında PlayStation ve PC kullanıcıları için yayınlanmıştı. Uzun zamandır oyunun Xbox konsollarına da gelmesi beklenmekteydi ve beta süreci işliyordu; sonunda da nihayet beklenen oldu ve 21 Mart’ta Final Fantasy 14 Xbox’ta.

Geliştirici Square Enix’in açıklamalarında yer alan bir diğer önemli detay ise oyunun 21 Mart tarihinde Game Pass Ultimate kütüphanesine de ekleneceği yönünde. Final Fantasy 14 Starter Edition Paketi Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz sunulacak. Ancak oyunu sevenlerin elini çabuk tutması gerekiyor çünkü bu fırsat 21 Mart – 19 Nisan tarihleri arası için geçerli.

Dawntrail Genişleme Paketi Yakında Gelecek

Starter Edition Paketi ücretsiz deneme sürümü ile aynı içeriğe sahip olarak karşımıza çıkıyor. Yani paket kapsamında temel oyun ile Heavensward ve Stormblood genişlemesi yer alıyor. Final Fantasy 14 için kısa zaman içerisinde Dawntrail genişleme paketi de gelecek. Paket dahilinde oyuna yeni bir ana hikaye içeriği ekleneceği söyleniyor ve bununla birlikte yeni görev de oyuncuları bekliyor olacak. Bunların yanı sıra genişleme kapsamında yeni karakterler de oyunda yerini alacak.

Final Fantasy 14’ün Xbox’a geliyor olması, konsol satışlarını artırması bekleniyor. Xbox konsol kullanımını artırmayı hedefleyen Microsoft, Final Fantasy 14 gibi popüler içerikler konsola eklemeye devam edecek gibi görünüyor.

Final Fantasy 14 Hakkında

2013 yılında PlayStation ve PC için piyasaya sürülen Final Fantasy 14, Square Enix tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Serinin başarısız bir oyunu olan 2010 yapımının yerini almıştır. Çok oyunculu online rol yapma oyunu olan Final Fantasy 14 macera oyunu kategorisinde yer almaktadır. MMORPG oyunu olan Final Fantasy 14 şimdiye dek pek çok ödülün sahibi olmuştur.

Yönetmenliğini Naoki Yoshida’nın yaptığı bu sevilen oyun akıcı bir hikayeye ve oyuncular arası etkileşimli bir yapıya sahiptir. Uzun yıllardır en iyi oyunlar arasında yer alan Final Fantasy 14’ün Xbox’a gelmesi, geliştirici ve yayıncı şirket Square Enix için de büyük bir başarı olmuştur.