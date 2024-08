Ana Sayfa » Oyun Final Fantasy 16 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı, Fiyatı Belli Oldu! Oyun Final Fantasy 16 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı, Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 1 Görüntüleme

Bir Square Enix oyunu olan Final Fantasy 16’nın PC versiyonu uzun zamandır beklenmekteydi. Oyun, PlayStation 5 için geçtiğimiz yıl yayınlandı ve PC versiyonu çalışmaları sürüyordu. Şimdi ise oyunun PC’ye gelişi Square Enix tarafından duyuruldu. Bununla birlikte Final Fantasy 16 PC sistem gereksinimleri açıklandı ve oyunun fiyatı da belli oldu. İşte detaylar…

Final Fantasy 16 PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Square Enix Final Fantasy 16’nın 17 Eylül’de PC’ye geleceğini dün duyurdu ve biz de bu haberi sizler için kaleme almıştık. Şimdi ise oyunu PC’de oynamak isteyenler için sistem gereksinimleri belli oldu. Bununla birlikte oyunun demosu da yayınlandı. Final Fantasy 16 demosu hali hazırda Epic Games Store ya da Steam’den indirilebilir durumda.

Final Fantasy 16 konsolda yayınlandığından bu yana PC oyuncuları tarafından heyecanla beklenmekteydi ve nihayet heyecanlı bekleyiş son buluyor. İşte Final Fantasy 16’yı PC’de deneyimlemek için gereken minimum ve önerilen sistem özellikleri…

Final Fantasy 16 Minimum Sistem Gereksinimleri (30fps, 720p)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 ya da Intel Core i5-8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 ya da Intel Arc A580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: DirectX 12

Depolama: 170 GB

Final Fantasy 16 Tavsiye Edilen PC Sistem Gereksinimleri (60fps, 1080p)

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit / Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X ya da Intel Core i7-10700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6700 XT ya da NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: DirectX 12

Depolama: 170 GB

Final Fantasy 16 Fiyatı Ne Kadar?

Final Fantasy 16 PC sürümü 17 Eylül’de oyuncuyla buluşacak ancak ön sipariş süreci başlamış durumda. Hali hazırda Epic Games Store ya da Steam platformlarından ön sipariş verebilirsiniz.

Final Fantasy 16’nın Epic Games fiyatı 1650 TL. Söz konusu fiyat oyunun temel sürüm fiyatı olarak belirtilmiş durumda. Echoes of the Fallen ve The Rising Tide Final Fantasy XVI Complete Edition fiyatı ise 2300 TL seviyesinde. Bununla birlikte oyunun Steam fiyatı ise 40 dolar seviyesinde.