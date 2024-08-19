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Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy 16 PC’ye geliyor. Geçtiğimiz yıl PlayStation 5 oyun konsolu için piyasaya sürülen bu aksiyon rol yapma oyununun PC versiyonu uzun zamandır beklenmekteydi. İlk oyunu 2001 yılında oyuncuyla buluşan bu efsane serinin 16. ana oyununun PC için çıkış tarihi açıklandı. İşte detaylar…

Final Fantasy 16 PC’ye Geliyor, Çıkış Tarihi Açıklandı!

Oyun dünyasının en popüler serilerinden biri olan Final Fantasy, 16. ana oyunu ile 2023 yılında oyuncuya sunulmuştu. Öncelikle PlayStaion 5 platformunda piyasaya sürülen bu aksiyon rol yapma oyunu, PC oyuncuları tarafından da heyecanla beklenmekte idi. Nihayet Final Fantasy 16 PC çıkış tarihi belli oldu; oyun 17 Eylül’de PC oyuncuları için yayınlanacak.

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Final Fantasy 16 PC sürümü 17 Eylül 2024 tarihinde Epic Games Store ve Steam platformlarında piyasaya sürülecek. Square Enix tarafından geliştirilen oyunun PC versiyonu için olan fragmanı yine Square Enix tarafından yayınlandı. Final Fantasy 16 PC sürümü fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Final Fantasy 16 PC sürümü, konsol sürümü ile kıyaslandığında birtakım farklılıklar barındırıyor. Söz konusu yapımda oyunun klasik sıra tabanlı dövüş tekniklerinin yerine aksiyon odaklı bir oynanış biçimi benimsenmiş durumda. Bu değişim sektörde büyük ses getirdi. Zira bu yeni oynanış stili hack and slash tarzına yakın; daha hızlı ve etkili diyebiliriz.

PC Versiyonu Etkileyici Grafik Performansı ile Geliyor

Final Fantasy 16 PC versiyonundaki bu değişiklik, aksiyon oyunu tutkunları için oldukça çekici bir etki yarattı. Bununla birlikte Final Fantasy’nin klasik sıra tabanlı dövüş sistemini sevenler için bu yenilik belki de sevilmeyebilir; oyun yayınlandıktan sonra bunu daha net anlayabiliriz. Ancak oyunda yer alan boss savaşları ve sinematiklerin oyuncuları etkilemesi bekleniyor.

Grafik tarafında da Final Fantasy 16’nın etkileyici performansa sahip olduğu fragmandan görülmekte. Oyunun, büyük ve yüksek çözünürlüğe sahip ekranlarda oynayacak olanlara muhteşem bir deneyim yaşatması bekleniyor.

Final Fantasy 16’nın dövüş sisteminde farklılıklar barındırdığından yukarıda bahsetmiştik. Bu kapsamda dövüş sisteminin saldırılarla güçlendirilmiş olması, çatışmaları daha da cezbedici bir hale getirmiş durumda. Tüm bu özellikleri sayesinde oyun yalnızca oyuncu için değil izleyici için de keyifli hale geliyor.