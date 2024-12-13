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The Game Awards 2024 etkinliği 12 Aralık’ta gerçekleştirildi ve etkinlikte oyun dünyası için büyük öneme sahip pek çok gelişme gün yüzüne çıktı. Bunlardan biri de, Square Enix tarafından geliştirilen ve yayınlanan Final Fantasy VII Rebirth ile alakalı idi. 2024’ün Şubat ayında piyasaya sürülen Final Fantasy 7 Rebirth PC çıkış tarihi belli oldu. Oyunun PC sistem gereksinimleri açıklandı, fragmanı yayınlandı. işte ayrıntılar…

Final Fantasy 7 Rebirth PC Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Final Fantasy 7 Rebirth 29 Şubat 2024 tarihinde PlayStation 5 platformunda oyuncuyla buluştu. The Game en çok beklenen oyun ödülü ve The Game en iyi müzik ödülü alan yapım Square Enix imzalı. En sevilen aksiyon rol yapma oyunlarından biri olan Final Fantasy 7 Rebirth sonunda PC’ye geliyor.

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12 Aralık’ta gerçekleştirilen, oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan The Game Awards 2024’te Final Fantasy VII Rebirth PC çıkış tarihi duyuruldu. Oyunun PC sürümü 23 Ocak 2025 tarihinde yayınlanacak. PC oyuncuları için büyük bekleyiş yakında son buluyor. Final Fantasy 7 yeniden yapım üçlemesinin ikinci bölümü olarak oyuncuya sunulan yapım 2025’in ilk ayında piyasaya sürülecek.

Oyunun PC sürümü ile konsol sürümü arasında birtakım farklılıklar bulunacak. PC sürümünde yer alacak yükseltmelerden bazıları ise ultra geniş monitörler, kilitsiz kare hızı, Nvidia DLSS 3.0 teknolojisi, Intel XeSS ve AMD FSR 2 destekleri şeklinde. PC oyuncularının muhteşem bir deneyim yaşaması için pek çok üst seviye özellik oyuna eklenmiş durumda.

Fiyatı Ne Kadar?

Final Fantasy 7 Rebirth hali hazırda Epic Games Store ile Steam’de ön siparişte. Oyun Epic Games’te 1680 TL seviyesinde ve Steam’de ise yaklaşık 38,5 dolar düzeyinde. Oyun hakkında pek çok detayın yanı sıra The Game Awards 2024’te Final Fantasy VII Rebirth PC fragmanı da gösterildi, aşağıdan izleyebilirsiniz:

PC Sistem Gereksinimleri

Final Fantasy 7 Rebirth minimum ve önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Minimum sistem gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ya da Intel Core i3-8100

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 ya da Intel Arc A580 ya da GeForce RTX 2060

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 155 GB kullanılabilir alan SSD

Hedeflenen Performans: 1080P / 30FPS

Önerilen PC gereksinimleri: