Fisker Pear Elektrikli Crossover 515 km Menzil Sunuyor

Fisker, Fisker Pear ile sektöre yeni bir ürün getiriyor. Bu Eylül ayında Münih’te düzenlenecek olan IAA Mobility 2023 etkinliğinde halka tanıtılması planlanan Pear, giriş seviyesi elektrikli otomobiller hakkındaki düşüncelerimizi değiştirebilir – tabii ki bahsettiği detaylara inanırsak.

Önce fiyat hakkında konuşalım. Herhangi bir federal veya eyalet teşviki devreye girmeden önce 27.900 €’luk bir etikete sahip olan Pear, diğer elektrikli araçların iki katı fiyatla bir araya getirmekte zorlandığı birçok özellik sunuyor. Yüksek hacimli bagaj? Bu konuya daha sonra değineceğiz ama evet var.

Pear kompakt ama geniş bir crossover formunda geliyor. Kardeşi Fisker Ocean SUV‘den daha kısa ama bu sizi yanıltmasın. Araç beş ya da altı kişi için yeterli alan vaat ediyor. Gerçekten yakın bir arkadaşınız veya etrafta gezdirmek zorunda olduğunuz sinir bozucu küçük bir kardeşiniz olanlar için Fisker, önde iki kişilik bir koltuk bile sunuyor.

Bu araç Houdini sandığı olarak adlandırılıyor. Neden böyle adlandırılmış? Çünkü arka cam, arka tamponun arkasına çekilerek kaybolma eylemi gerçekleştiriyor. Bu özellik hepimizin korktuğu o dar park yerlerinde hayat kurtarıcı – ya da en azından çamurluk kurtarıcı – olabilir. Bunu, aracın küçük alanlara sığabilmesi için yoga yapan bagaj kapısı olarak düşünün.

Sırada “froot” var. Hayır, bu bir yazım hatası değil; Fisker’in ön bagaja getirdiği bir yenilik. Eve dönerken aldığınız bir yemeği sıcak tutmak ya da yeni arabanızın kokusuna spor çantası kokusunun karışmasını önlemek mi istiyorsunuz? Onu froot’un içine atın! Yiyeceklerinizi taze tutmak için yalıtımlı bir seçenek de mevcuttur.

Eğer dış tasarımın ilginç olduğunu düşünüyorsanız, iç tasarım da işleri bir adım öteye taşıyor. Dayanıklılık göz önünde bulundurularak tasarlanan kabin – kazara kopacak hassas düğmeler yok – aynı zamanda sürdürülebilirliği de göz önünde bulunduruyor. Fisker, 2027 yılına kadar karbon-nötr bir araç hedefliyor ve buna Pear’ın içine geri dönüştürülmüş ve biyo-bazlı malzemeler ekleyerek başlıyor. Kullan-at kültürünün hakim olduğu bir dünyada Fisker kalıcı bir şeyler yaratmaya çalışıyor.

Lounge Modu farklı bir konfor sunuyor. Tüm koltuklar düz katlanarak aracınızı bir salona dönüştürebilir, çünkü neden aracınız aynı zamanda bir tiyatro olmasın? Opsiyonel 17,1 inçlik döner ekran, uzun şarj süreleri boyunca en sevdiğiniz programları izlemek için sizi karşılıyor.

Kaputun altında – ya da elektrikli otomobillerin güçlerini sakladıkları her yerde – Pear 290 km ya da 515 km menzil ile geliyor. Yüksek performanslı bir “Pear Extreme” versiyonu da kartlarda yer alıyor çünkü hiçbir şey 0-100 km/s hızına 6,3 saniyede çıkabilen bir otomobil kadar “ekonomik ve çevreye duyarlıyım” diyemez.

Araç içi teknoloji de kayda değer. Fisker’in Blade bilgisayar sistemi sadece bir çip değil; tekerlekler üzerinde mini bir veri merkezi. Bir 5G/Wi-Fi6 ağına bağlı olan bu küçük güç merkezi, benzer rakiplerine kıyasla watt başına %25 daha fazla performans sunduğunu iddia ediyor. Bu kelimeler size yabancı geliyorsa, aracın gerçekten çok akıllı olduğunu söyleyelim.

Pear’ın yapımında, parça sayısını %35 oranında azalttığı bildirilen yeni bir hafif çelik gövde yapısı kullanılacak. Şimdilik sadece konuşuluyor, ancak gerçekleşirse, bu elektrikli araç üretiminde oyunun kurallarını değiştirebilir. Ancak, bu heyecan seviyelerini kontrol altında tutun. Tüm bunlar kulağa hoş gelse de, üretim hala boru hattında. İlk sürüm 2025’in ilk yarısına ertelendi. Bekleyip Fisker’in bu söylediklerini başarıp başaramayacağını göreceğiz.