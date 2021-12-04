Oyun dünyasının en sevilen oyun serisi olan GTA, online dünyası ile birçok oyuncuya ev sahipliği yapıyor. GTA 5 Roleplay sunucularında sizlerde yer almak istiyorsanız, bazı oyun içi terimleri bilmeniz gerekiyor. Özellikle RP serverlarında barınmak ve kaliteli zaman geçirmek için FiveM terimleri ve anlamları hakkında bilgilere hakim olmalısınız.

Fivem, GTA 5 RP serverlarını oynamak için indirmeniz gereken bir bilgisayar programıdır. GTA 5’te RP yapmak için bu programa sahip olmalısınız. Ayrıca tüm Fivem terimlerini ve anlamlarını bilmeniz gerekiyor.

Roleplay, oyunlara hayat verme biçimi yani karakteri kişiselleştirme olarak adlandırılıyor. Ayrıca oyunu gerçeğe uyarlama, gerçekten o karakteri canlandırma anlamına geliyor. Roleplay serverlarında yer almak çok basittir. Önemli olan sadece terim ve anlamlarını iyi bilmenizdir. Yapmanız gereken olduğunuz kişilikten farklı olarak o canlandırdığınız karakter gibi hareket etmektir. Serverda bir karakteriniz varsa o karakterin özelliklerini tamamen kişilere yansıtmalı ve kendinizi oyunda gibi hissetmek yerine gerçek dünyadaymış gibi hissetmelisiniz.

FiveM Roleplay Terimleri Nelerdir?

Size bahsedeceğimiz terimleri kesinlikle bilmelisiniz. Aksi durumda server yetkilileri sizi oyundan uzaklaştırabilir. Sizlere verdiğimiz terimler oyun içerisinde en çok karşılaşılan terimlerdir.

In Character (IC): Oyuna girdiğiniz andan itibaren gerçek kimliğiniz ile bağlantınızı kesmelisiniz. Şöyle ki gerçek hayatta tanıdığınız bir arkadaşınız dahi olsa, oyun içerisinde karakterleriniz tanışmıyorsa asla konuşmamalısınız. Aksi takdirde oyun içi hataya sebep olursunuz.

Oyuna girdiğiniz andan itibaren gerçek kimliğiniz ile bağlantınızı kesmelisiniz. Şöyle ki gerçek hayatta tanıdığınız bir arkadaşınız dahi olsa, oyun içerisinde karakterleriniz tanışmıyorsa asla konuşmamalısınız. Aksi takdirde oyun içi hataya sebep olursunuz. Out Of Character (OOC): Yönlendirdiğiniz karakter, isteyerek yada istemeden oyundan çıkarsa, duruma olağan bir şey gibi davranmalısınız.

Yönlendirdiğiniz karakter, isteyerek yada istemeden oyundan çıkarsa, duruma olağan bir şey gibi davranmalısınız. Random DeathMatch (RDM): Hiç bir nedeni olmadan adam öldürmek için kullanılır.

Hiç bir nedeni olmadan adam öldürmek için kullanılır. Vehicle DeathMatch (VDM): Nedensiz bir şekilde araçla adam öldürmek için kullanılır.

Nedensiz bir şekilde araçla adam öldürmek için kullanılır. MetaGame (MG): Rol dışında öğrendiğimiz bilgileri role dahil edip rolün gidişatını bozmak. Gerçek hayatta tanıdığımız birine oyun içerisinde o kişi gibi seslenmek MetaGame olmasına sebep olur.

Rol dışında öğrendiğimiz bilgileri role dahil edip rolün gidişatını bozmak. Gerçek hayatta tanıdığımız birine oyun içerisinde o kişi gibi seslenmek MetaGame olmasına sebep olur. PowerGame (PG): Gerçek kişiliğinizde yapamadığınız davranış ve hareketleri yapmanız anlamına gelir.

Gerçek kişiliğinizde yapamadığınız davranış ve hareketleri yapmanız anlamına gelir. Mixing IC-OOC : Roleplay’de In Character ve Out Of Character bölümleri var. IC bölümü, oyun içerisindeki karakterinizin rolü. OOC ise kendi kişiliğiniz oluyor. Eğer rol esnasında IC ve OOC’yi karıştırırsanız kural ihlali yaparsınız. Oyun içerisinde bulunan karakterinizde olmayan bir özelliği kendinizden eklerseniz kural ihlali yaparsınız.

Fivem Oyun İçi Terimler

Bunny Hopping: Karakteriniz ile hızlı ilerlemek için sürekli etrafta zıplayarak ilerlerseniz kural ihlali yaparsınız.

Karakteriniz ile hızlı ilerlemek için sürekli etrafta zıplayarak ilerlerseniz kural ihlali yaparsınız. Retared Roleplay: Gerçek hayattaki gibi yaptığınız eylemlerin bir sebebi olmalı. Yani canımızın istediği her şeyi yapamayız. Özellikle oyun içindeki karakterin durumunu bozacak davranışları.

Gerçek hayattaki gibi yaptığınız eylemlerin bir sebebi olmalı. Yani canımızın istediği her şeyi yapamayız. Özellikle oyun içindeki karakterin durumunu bozacak davranışları. Smileys IC: Bazı durumlarda, yazarak role devam etmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda, kısaltmalar kullanmamız kural ihlaline sebep oluyor. Örneğin; mrb, xd, tm, knk vb. kısaltmalar.

Bazı durumlarda, yazarak role devam etmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda, kısaltmalar kullanmamız kural ihlaline sebep oluyor. Örneğin; mrb, xd, tm, knk vb. kısaltmalar. Guns Out Of Ass (GOOA): PowerGame ile biraz bağdaştırabildiğimiz bir kural ihlali. Normalde yapamayacağımız bir yerden herhangi bir silah çıkarma işidir.

PowerGame ile biraz bağdaştırabildiğimiz bir kural ihlali. Normalde yapamayacağımız bir yerden herhangi bir silah çıkarma işidir. Bug Abuse: Oyun içerisinde bulunan hataları IC karakterinizin üzerinde kullanmak.

Oyun içerisinde bulunan hataları IC karakterinizin üzerinde kullanmak. NON-RP: Bilerek Roleplay yapmadığınız durumdur.

Deathmatching (DM): Nedensiz ortada dolaşan insanlara zarar vermek için kullanılan terimdir.

Nedensiz ortada dolaşan insanlara zarar vermek için kullanılan terimdir. Revenge Kill (RK): Eğer biri sizi öldürdüyse, yeni bir karakter açıp ondan intikam alamazsınız.

Eğer biri sizi öldürdüyse, yeni bir karakter açıp ondan intikam alamazsınız. Car Surfing: Seyir halindeki araçlar üzerinde seyahat edemezsiniz.

Seyir halindeki araçlar üzerinde seyahat edemezsiniz. Car Ramming: Kullandığınız araçla, yaya ve araçlara sebepsiz yere çarpmak.

Kullandığınız araçla, yaya ve araçlara sebepsiz yere çarpmak. Ninja Jacking (NJ): Karakterin rol dışı bir aracı çalmasıdır.

Karakterin rol dışı bir aracı çalmasıdır. Refuse Roleplay: Yapmak zorunda olduğunuz rolü reddetmek.

Yapmak zorunda olduğunuz rolü reddetmek. Copbait: Polise karşı yapılmaması gereken eylemleri yapmak.

Polise karşı yapılmaması gereken eylemleri yapmak. Chicken Runing: Çatışma esnasında mermilerden kaçmak için sağ sola koşmak.

Çatışma esnasında mermilerden kaçmak için sağ sola koşmak. CK: Yönettiğiniz karakterin ölmesidir.

Yönettiğiniz karakterin ölmesidir. PK: Yönettiğiniz karakterin geçici hafıza kaybı yaşamasıdır.

Özellikle NVL ve NLR terimleri bilmeniz gerekiyor. NLR, yeni yaşam kuralı demektir. Şöyle ki yönettiğiniz karakter ölürse geçmişte yaptığınız her şeyi unutmanız gerekmektedir.

NVL, hayatınızı hiçe sayarak hareket etmek anlamına gelir. Şöyle ki elinizde hiç eşya olmamasına rağmen bir mafyaya sataşmak veya büyük gruplara yumruk ile saldırmak gibi davranışlar.

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