Rol Yapma Oyunları Nedir? En İyi RPG Oyunları

Hepimizin izlediğimiz film ve dizilerdeki kahramanlar gibi olmak isteriz. Birbirinden ilginç evrenlerde, dünyalarda yaşayan karakterlerin rolüne geçmek isteriz. Bu durumlarda bazı oyunlar yardımımıza koşuyor. Rol yapma oyunları son yıllarda oyunseverler tarafından çok sevilen oyun türlerinden birisi oldu. Özellikle hikayelere yön verdiğimiz zaman işler daha güzel olur.

“RPG” (Rol yapma oyunları) türü ise oyunda öykünün ve diyalogların ne oranda var olduğunu ve oyunun türe özgü oynanışını (gameplay) ifade eder. “MMORPG” ise kitlesel çevrimiçi rol yapma oyunlarını ifade etmektedir. En iyi rol yapma oyunlarını sizler için derledik. Gelin beraber bu listeyi beraber inceleyelim.

En İyi RPG Oyunları

The Witcher Wild Hunt

CD Projekt RED ekibi tarafından özel olarak geliştirilen rol yapma oyunu, piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren her zaman listelere girmeyi başaran bir yapım. Geniş bir açık dünyası olan oyun, bu sayede diğer oyunlara göre daha geniş bir evrende zevkli bir macera sunuyor.

The Elder Scrolls V: Skyrim

2010 yılında ilk versiyonu ile piyasaya sunulan rol yapma oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim, imparatorluklar üzerindeki bir hakimiyet üzerine kurgulanmış. Ücretli bir alternatif olarak dikkat çeken oyun, uygun sistem gereksinimleri ile de kolayca erişilebilir durumda.

Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed serisinin son oyunlarından birisi olan Assassin’s Creed Valhalla, RPG oyun oynamak isteyenler tarafından tercih edilebilir. Serinin en popüler oyunlardan birisi olduğu gibi Assassin’s Creed Valhalla ile birlikte Ubisoft çok daha başarılı bir çalışmaya imza atmış durumda.

Tomb Raider

Tomb Raider, RPG serisinin en eski oyunlarından bir tanesi. 1996’lı yıllarda piyasaya sunulan oyun, 2013 yılında ciddi bir değişim ile birlikte RPG türünün en başarılı örneklerinden birisi oldu.

Far Cry Serileri

Rol yapma oyunu denildiğinde Ubisoft’un bir diğer iddialı yapımı Far Cry da her zaman listelerde yer almayı başarıyor. 2004 yılında yüksek satış rakamlarına ulaşarak bu alanda dikkat çekmeyi başaran Far Cry serilerinin her biri, yeni bir rol yapma oyunu oynamak isteyenler için fırsat yaratıyor.

Hitman Absolution

Rol yapma oyunlarında daha acımasız ve suikastçı olarak oynamak isteyenlerin ilk tercihi Hitman Absolution. Oyunun yeni versiyonunda hikaye Chicago’da geçiyor ve Hitman yine zorlu görevlerin üstesinden gelerek hedefe ulaşmayı başarıyor.

World of Warcraft

MMORPG ve RPG türünden hangisine ait olduğu çok tartışmalı olsa da yılların en efsane rol yapma oyunlarından birisi World of Warcraft, MMORPG ve RPG türü özelliklerini bir arada sunuyor.

