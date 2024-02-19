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Bugbear Entertainment tarafından geliştirilen ve 2006 yılıda piyasaya sürülen araba yarışı oyunu Flatout 2 için Nvidia’dan Jacop Freeman tarafından, daha evvel pek çok oyun için uyarlanan, oyunun görüntü kalitesini iyileştirien RTX Remix paketi geliştirilmekte. Flatout 2 RTX Remix modu ilk görüntüleri Freeman tarafından yayınlandı. İşte detaylar…

Flatout 2 RTX Remix Modu Geliyor

Popüler araba yarışı oyunlarından olan FlatOut 2, araç savaşını barındıran ikonik oyunlardan biri. Bu sevilen oyunun RTX Remix modu şu anda oyun severler tarafından heyecanla bekleniyor. Nvidia ekibinden olan Jacob Freeman’ı geliştirdiği bu mod, FlatOut dokularının iyileştirilmesinde kullanılmakta ve daha önce pek çok oyunda karşımıza çıkmış bir mod. Freeman’ın geliştirdiği bu mod ile ilgili yeni ekran görüntüleri paylaşılmış durumda. Ekran görüntülerinden anlaşılacağı üzere oyunda gözle görünür bir değişiklik söz konusu.

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Jacop Freeman’ın belirttiğine göre RTX Remix modu ile FlatOut 2 yakında piyasaya çıkacak. Oyunu çağa uydurmaya çalışan Freeman, bu mod ile kullanıcıya daha iyi bir oyun deneyimi sunmayı hedefliyor. Mod kapsamında oyun içi varlıklarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bununla birlikte oyunda yeni bir aydınlatma sistemi kullanılmakta ve bu sayede görüntü kalitesi artırılmakta. Oyunun RTX Remix modu ile şu anki geldiği aşama ile ilgili görüntüler henüz tamamlanmış sürümünün görselleri değil.

Mod geliştirme tamamlandığında grafik geliştirme bakımından daha iyi sonuçlara erişilmesi hedeflenmekte. Aşağıda FlatOut 2 için RTX Remix modu geliştiricisinin yayınladığı görselleri içeriğimizden inceleyebilir değişiklikleri yorumlayabilirsiniz.

RTX Remix modu eski oyunların günümüze uyarlanmasında büyük bir önem teşkil etmekte. Bu mod sayesinde oyun tutkunları daha iyi grafikler ve görünümlerle sevdikleri oyunu daha keyifle oynayabilmekte. Yeni dokular ve yeni aydınlatma sistemi ile birlikte eski bir oyun sanki yeni bir oyunmuş izlenimi veriyor.

FlatOut 2 Hakkında

Bugbear Entertainment tarafından geliştirilen ve Empire Interactive ile Vivendi Universal Games tarafından yayınlanan FlatOut 2 oyunu PlayStation Portable, Microsoft Windows, Linux, Xbox 360, PlayStation 2, Xbox, macOS, Klasik Mac OS ve Mac OS platformları için yayınlanmıştır. Yarış oyunu, aksiyon oyunu, spor oyunu, simülasyon oyunu, vehicular combat game ve racing kategorilerinde bulunan FlatOut 2, oyun dünyasının sevilen yapımlarından biridir ki Steam kullanıcı beğenme oranları kapsamında yüzde 97 gibi bir beğenme oranına sahiptir.

FlatOut serisi toplamda 8 oyundan oluşmaktadır ve FlatOut 2 serinin 2006 yılında yayınlanan 2. oyunudur. Serinin ilk oyunu 2004 yılında son oyunu ise 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. Eski bir oyun olan FlatOut 2, yeni hali ile oyunculara nostaljik dakikalar yaşatacaktır.