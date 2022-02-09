Futbolseverlerin yıllardır zevkle oynadığı Football Manager, 2022 yılında muhteşem bir seriyle merhaba dedi. Özellikle gelen birçok yeni özellik ile beraber FM 2022 sistem gereksinimleri merak edilen konuları beraberinde getirdi.

Ülkemizde ve dünyada birçok kullanıcı bulunan Football Manager, yıllardır bilgisayarlarımızı süslüyor. Özellikle bir futbol takımı yönetme konusunda sizlere zorlu bir yolculuğa çıkaran Football Manager, sistem gereksinimleri konusunda çok fazla bir şey istemiyor. Özellikle düşük sistemli cihazlarda bile rahatlıkla çalışıyor. Ancak Football Manager, her yıl kendisini geliştirdiği için her seride sistem gereksinimleri artıyor.

Ayrıca Fooball Manager serisi son serilerinde iOS ve Android cihazlarda da oyun imkanı sunuyorlar. Özellikle akıllı telefonlarda erişim aldıktan sonra kullanıcıların FM serisine ilgisi daha da arttı.

Football Manager 2022 için minimum sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri

Windows 7 ya da üzeri İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri

Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri Ekran kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM

Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256 MB VRAM Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

7 GB kullanılabilir alan DirectX sürümü: Versiyon 11

Football Manager 2022 için önerilen sistem gereksinimleri;

İşletim sistemi: Windows 7 ya da üzeri

Windows 7 ya da üzeri İşlemci: Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri

Intel Core 2 ya da AMD Athlon 64 – 1.8 GHz ve üzeri Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

7 GB kullanılabilir alan DirectX sürümü: Versiyon 11

Football Manager 2022 için MacOS sistem gereksinimleri;

İşletim Sistemi: MAC OS X 10.13.6, 10.14.6, 10.15.5, 11.5 ( 64-bit )

MAC OS X 10.13.6, 10.14.6, 10.15.5, 11.5 ( 64-bit ) İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8GHz ve üzeri

Intel Core 2 Duo 1.8GHz ve üzeri Bellek: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Raedon HD 3650 – 256MB VRAM – macOS 10.13 OpenGL 2,1 destekli, macOS 10.14 ve üzeri Metal gerektiren

Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT, AMD/ATI Mobility Raedon HD 3650 – 256MB VRAM – macOS 10.13 OpenGL 2,1 destekli, macOS 10.14 ve üzeri Metal gerektiren Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

Football Manager her ne kadar pahalı bir oyun olsa da, oyunseverlere muazzam anlar yaşatıyor. Ayrıca Football Manager serisi sadece oyunseverler değil, birçok profesyonel futbolcu ve kulüp yönetimleri de oynuyor.

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