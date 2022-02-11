FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Oyuncular

Football Manager serisini oynuyorsanız, ilk olarak güçlü bir takımı oluşturmak için kadronuzu revize etmeniz gerekiyor. Özellikle ilk başlarda takımın yetersiz bütçesinden dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeniz gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere FM 22’de bonservisi elinde olan oyuncuları listeledik.
Özellikle FM serisinden zevk almak isteyen oyucular, mali şartları daha zor durumda olan takımları tercih ediyor. Kendi strateji ve planlarla beraber takımı şahlandırmak istiyorlar. Özellikle böyle durumlarda transfer bedeli ciddi bir sıkıntı oluyor.
Bonservisi elinde olan oyuncuları uygun maaşlarla beraber kadronuza katabiliyorsunuz. Ayrıca bu oyunculara vaatler verip, daha rahat bir imza aşaması geçiriyorsunuz. Böylece takımınızda yer alan eksikleri bu oyuncularla beraber dolduruyorsunuz.
FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Kaleciler
|Adı
|Yaşı
|Ülkesi
|Willy Caballero
|39
|Arjantin
|Carlos Abad
|26
|İspanya
|Ander Bardaji
|26
|İspanya
|Ali Alhamada
|29
|Komorlar
|Abdoulaye Diallo
|29
|Senegal
|Nathan Cremillieux
|21
|Fransa
|Ataberk Dadakdeniz
|21
|Türkiye
|Keiren Westwood
|36
|İrlanda
|Juan Pablo Carrizo
|37
|Arjantin
|Beto
|39
|Portekiz
FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Defanslar
|Adı
|Yaşı
|Ülkesi
|Eliaquim Mangala
|30
|Fransa
|Mateo Mussachio
|30
|Arjantin
|Neven Subotic
|32
|Sırbistan
|Sidnei
|31
|Brezilya
|Joris Gnagnon
|24
|Fransa
|Branislav Ivanovic
|37
|Sırbistan
|Fabio Coentrao
|33
|Portekiz
|Kwadwo Asamoah
|32
|Gana
|Neil Taylor
|32
|Galler
|Dani Alves
|38
|Brezilya
FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Orta Sahalar
|Adı
|Yaşı
|Ülkesi
|Jack Wilshere
|29
|İngiltere
|Ljubomir Fejsa
|32
|Sırbistan
|Nigel de Jong
|36
|Hollanda
|Jack Rodwell
|30
|İngiltere
|Mattheus Oliveira
|27
|Brezilya
|Paulinho
|33
|Brezilya
|Nabil Bentaleb
|26
|Cezayir
|Clement Grenier
|30
|Fransa
|Diego Perrotti
|33
|Arjantin
|Mohamed Bahlouli
|21
|Fransa
FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Forvetler
|Adı
|Yaşı
|Ülkesi
|Carlos Tevez
|37
|Arjantin
|Fernando Llorente
|36
|İspanya
|Sergio Diaz
|23
|Paraguay
|Andy Carroll
|32
|İngiltere
|Graziano Pelle
|36
|İtalya
|Wilfried Bony
|32
|Fildişi Sahili
|Giuseppe Rossi
|34
|İtalya
FM 22’de Kariyer Yapılacak Takımlar