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FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Oyuncular

İlk başlarda takımın yetersiz bütçesinden dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeniz gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere FM 22'de bonservisi elinde olan oyuncuları listeledik.

İbrahim Özbek

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fm 22 bonservissiz oyuncular

Football Manager serisini oynuyorsanız, ilk olarak güçlü bir takımı oluşturmak için kadronuzu revize etmeniz gerekiyor. Özellikle ilk başlarda takımın yetersiz bütçesinden dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeniz gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere FM 22’de bonservisi elinde olan oyuncuları listeledik.

Özellikle FM serisinden zevk almak isteyen oyucular, mali şartları daha zor durumda olan takımları tercih ediyor. Kendi strateji ve planlarla beraber takımı şahlandırmak istiyorlar. Özellikle böyle durumlarda transfer bedeli ciddi bir sıkıntı oluyor.

Bonservisi elinde olan oyuncuları uygun maaşlarla beraber kadronuza katabiliyorsunuz. Ayrıca bu oyunculara vaatler verip, daha rahat bir imza aşaması geçiriyorsunuz. Böylece takımınızda yer alan eksikleri bu oyuncularla beraber dolduruyorsunuz.

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Kaleciler

fm 22 bonservissiz oyuncular
AdıYaşıÜlkesi
Willy Caballero39Arjantin
Carlos Abad26İspanya
Ander Bardaji26İspanya
Ali Alhamada29Komorlar
Abdoulaye Diallo29Senegal
Nathan Cremillieux21Fransa
Ataberk Dadakdeniz21Türkiye
Keiren Westwood36İrlanda
Juan Pablo Carrizo37Arjantin
Beto39Portekiz

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Defanslar

fm 22 bonservissiz oyuncular
AdıYaşıÜlkesi
Eliaquim Mangala30Fransa
Mateo Mussachio30Arjantin
Neven Subotic32Sırbistan
Sidnei31Brezilya
Joris Gnagnon24Fransa
Branislav Ivanovic37Sırbistan
Fabio Coentrao33Portekiz
Kwadwo Asamoah32Gana
Neil Taylor32Galler
Dani Alves38Brezilya

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Orta Sahalar

fm 22 bonservissiz oyuncular
AdıYaşıÜlkesi
Jack Wilshere29İngiltere
Ljubomir Fejsa32Sırbistan
Nigel de Jong36Hollanda
Jack Rodwell30İngiltere
Mattheus Oliveira27Brezilya
Paulinho33Brezilya
Nabil Bentaleb26Cezayir
Clement Grenier30Fransa
Diego Perrotti33Arjantin
Mohamed Bahlouli21Fransa

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Forvetler

fm 22 bonservissiz oyuncular
AdıYaşıÜlkesi
Carlos Tevez37Arjantin
Fernando Llorente36İspanya
Sergio Diaz23Paraguay
Andy Carroll32İngiltere
Graziano Pelle36İtalya
Wilfried Bony32Fildişi Sahili
Giuseppe Rossi34İtalya

FM 22’de Kariyer Yapılacak Takımlar

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