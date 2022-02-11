FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Oyuncular

Football Manager serisini oynuyorsanız, ilk olarak güçlü bir takımı oluşturmak için kadronuzu revize etmeniz gerekiyor. Özellikle ilk başlarda takımın yetersiz bütçesinden dolayı bonservisi elinde olan oyunculara yönelmeniz gerekiyor. Bugünkü yazımızda sizlere FM 22’de bonservisi elinde olan oyuncuları listeledik.

Özellikle FM serisinden zevk almak isteyen oyucular, mali şartları daha zor durumda olan takımları tercih ediyor. Kendi strateji ve planlarla beraber takımı şahlandırmak istiyorlar. Özellikle böyle durumlarda transfer bedeli ciddi bir sıkıntı oluyor.

Bonservisi elinde olan oyuncuları uygun maaşlarla beraber kadronuza katabiliyorsunuz. Ayrıca bu oyunculara vaatler verip, daha rahat bir imza aşaması geçiriyorsunuz. Böylece takımınızda yer alan eksikleri bu oyuncularla beraber dolduruyorsunuz.

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Kaleciler

Adı Yaşı Ülkesi Willy Caballero 39 Arjantin Carlos Abad 26 İspanya Ander Bardaji 26 İspanya Ali Alhamada 29 Komorlar Abdoulaye Diallo 29 Senegal Nathan Cremillieux 21 Fransa Ataberk Dadakdeniz 21 Türkiye Keiren Westwood 36 İrlanda Juan Pablo Carrizo 37 Arjantin Beto 39 Portekiz

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Defanslar

Adı Yaşı Ülkesi Eliaquim Mangala 30 Fransa Mateo Mussachio 30 Arjantin Neven Subotic 32 Sırbistan Sidnei 31 Brezilya Joris Gnagnon 24 Fransa Branislav Ivanovic 37 Sırbistan Fabio Coentrao 33 Portekiz Kwadwo Asamoah 32 Gana Neil Taylor 32 Galler Dani Alves 38 Brezilya

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Orta Sahalar

Adı Yaşı Ülkesi Jack Wilshere 29 İngiltere Ljubomir Fejsa 32 Sırbistan Nigel de Jong 36 Hollanda Jack Rodwell 30 İngiltere Mattheus Oliveira 27 Brezilya Paulinho 33 Brezilya Nabil Bentaleb 26 Cezayir Clement Grenier 30 Fransa Diego Perrotti 33 Arjantin Mohamed Bahlouli 21 Fransa

FM 22’de Bonservisi Elinde Olan Forvetler

Adı Yaşı Ülkesi Carlos Tevez 37 Arjantin Fernando Llorente 36 İspanya Sergio Diaz 23 Paraguay Andy Carroll 32 İngiltere Graziano Pelle 36 İtalya Wilfried Bony 32 Fildişi Sahili Giuseppe Rossi 34 İtalya

FM 22’de Kariyer Yapılacak Takımlar