Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri

FNAF serisindeki en yeni oyun hem PC’ler hem de oyuncular için çok korkutucu olabilir, bu yüzden cesur bir yüz takın ve Five Nights at Freddy’s: Security Breach sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Herhangi bir oyun bilgisayarının serideki önceki girişleri nasıl çalıştırabileceği göz önüne alındığında, Five Nights at Freddy’s oyununda bir sistem gereksinimleri parçası görmek sizi şaşırtabilir. Bununla birlikte, Steel Wool Studios’un en son sürümü, Nvidia’nın en iyi grafik kartlarına uygun bir çalışma sunabilir ve grafiksel doğruluk ve korkular açısından ante’yi yükseltebilir gibi görünüyor.

Henüz önerilen bir GPU hakkında bir bilgi yok, ancak en azından bir Nvidia GeForce RTX 2060‘a sahip olduğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Bir RTX kartı, fps’yi artırmaya yardımcı olması gereken (ancak katil animatronikten daha hızlı kaçmanıza yardımcı olmaz) Nvidia DLSS’ye ek olarak ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma için kapıyı açar.

Hızlı koşmaktan bahsetmişken, 70 GB’lık büyük bir depolama alanı gerektireceğinden, Güvenlik İhlalini önlemeye yardımcı olması için oyun oynamak için en iyi SSD’lerden birini almak isteyebilirsiniz.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach sistem gereksinimleri:

Minimum Önerilen İşlemci Intel Core i5-6600K

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-4790

AMD Ryzen 7 2700X Veri deposu 8 GB 16 GB GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti Nvidia GeForce 510 VRAM 4 GB 6 GB Depolamak 70 GB 70 GB İşletim Sistemi Windows 10 (64 bit) Windows 10 (64 bit) DX Version 12 Version 12

Fnaf Security Breach Trailer