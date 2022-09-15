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Fnaf Security Breach sistem gereksinimleri

FNAF serisindeki en son sürüm, Nvidia RTX 3090'ı bile korkutmaya yetecek kadar ışın izleme teknolojisiyle korkutma ve grafik aslına uygunluk açısından çıtayı yükseltiyor.

Selin Polat

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Fnaf Security Breach

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FNAF serisindeki en yeni oyun hem PC’ler hem de oyuncular için çok korkutucu olabilir, bu yüzden cesur bir yüz takın ve Five Nights at Freddy’s: Security Breach sistem gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Herhangi bir oyun bilgisayarının serideki önceki girişleri nasıl çalıştırabileceği göz önüne alındığında, Five Nights at Freddy’s oyununda bir sistem gereksinimleri parçası görmek sizi şaşırtabilir. Bununla birlikte, Steel Wool Studios’un en son sürümü, Nvidia’nın en iyi grafik kartlarına uygun bir çalışma sunabilir ve grafiksel doğruluk ve korkular açısından ante’yi yükseltebilir gibi görünüyor.

Henüz önerilen bir GPU hakkında bir bilgi yok, ancak en azından bir Nvidia GeForce RTX 2060‘a sahip olduğunuzdan emin olmak isteyeceksiniz. Bir RTX kartı, fps’yi artırmaya yardımcı olması gereken (ancak katil animatronikten daha hızlı kaçmanıza yardımcı olmaz) Nvidia DLSS’ye ek olarak ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma için kapıyı açar.

Hızlı koşmaktan bahsetmişken, 70 GB’lık büyük bir depolama alanı gerektireceğinden, Güvenlik İhlalini önlemeye yardımcı olması için oyun oynamak için en iyi SSD’lerden birini almak isteyebilirsiniz.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach sistem gereksinimleri:

MinimumÖnerilen
İşlemciIntel Core i5-6600K
AMD Ryzen 5 3600		Intel Core i7-4790
AMD Ryzen 7 2700X
Veri deposu8 GB16 GB
GPUNvidia GeForce GTX 1050 TiNvidia GeForce 510
VRAM4 GB6 GB
Depolamak70 GB70 GB
İşletim SistemiWindows 10 (64 bit)Windows 10 (64 bit)
DXVersion 12Version 12

Fnaf Security Breach Trailer

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